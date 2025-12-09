AI - Sức mạnh mới vì con người, từ khát vọng Việt Nam

Chuẩn bị bước sang năm 2026, Việt Nam tiến vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo với một tầm nhìn rõ ràng và nhất quán: AI không chỉ là công nghệ, mà trước hết là giá trị nhân văn. Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến những thay đổi sâu rộng do AI mang lại, Việt Nam lựa chọn một hướng đi khác biệt - coi AI là công cụ mở rộng năng lực con người, nâng cao phúc lợi xã hội và nuôi dưỡng một nền văn minh mới đặt phẩm giá con người làm trung tâm.

Chính tinh thần ấy tạo nên nền móng cho Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo 2026, nơi tầm nhìn quốc gia gặp gỡ tri thức quốc tế để kiến tạo tương lai chung.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã trở thành một điểm sáng về mở rộng năng lực số và ứng dụng AI vào đời sống. Các sáng kiến như AIWS Angel và AI Citizen lan tỏa từ hành chính công đến giáo dục và y tế, góp phần hình thành những chuẩn mực mới về dịch vụ thông minh, học tập cá nhân hóa và chăm sóc sức khỏe chính xác. Những bước tiến ấy không chỉ phản ánh sức mạnh công nghệ, mà còn thể hiện khát vọng xây dựng một xã hội nơi AI hiện hữu như “thiên thần trí tuệ”, đồng hành với con người để bảo vệ người yếu thế, hỗ trợ học tập suốt đời và mở ra không gian sáng tạo rộng mở hơn cho mỗi cá nhân.

Trên hành trình đó, Việt Nam, trong đó có VLAB Innovation, đã đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa mạng lưới trí thức toàn cầu và hệ sinh thái đổi mới trong nước. Diễn đàn 2026 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trong hợp tác quốc tế khi quy tụ các giáo sư và nhà tư tưởng từ Harvard, MIT, Princeton, Boston Global Forum và Viện Michael Dukakis. Đây là sự tiếp nối tự nhiên của quá trình từ học hỏi sang đồng kiến tạo: Việt Nam không chỉ tiếp nhận tri thức, mà tham gia vào quá trình định hình chuẩn mực, khung giá trị và tương lai của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh toàn cầu.

Diễn đàn AI 2026 - ‘Bản giao hưởng AI vì nhân loại’

Tinh thần của Diễn đàn AI 2026 được khắc họa như một “bản giao hưởng AI vì nhân loại”, trong đó tiếng nói Việt Nam hòa quyện cùng những nhịp điệu tri thức thế giới. Đây không chỉ là nơi thảo luận về công nghệ mà là không gian nơi các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ, nhà hoạch định chính sách và thế hệ trẻ cùng nhau lan tỏa thông điệp về một kỷ nguyên AI nhân bản, công bằng và bền vững.

Sự cộng hưởng ấy càng trở nên mạnh mẽ với sự hiện diện của Vietnam AI Contest 2025 - sân chơi dành cho học sinh 15-18 tuổi, nơi thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện trách nhiệm xã hội và tầm nhìn nhân văn khi tạo ra các giải pháp AI cho y tế, môi trường, giáo dục và cộng đồng. Họ chính là những “công dân AI” đầu tiên, mang trong mình triết lý đổi mới có trách nhiệm.

Khi bản giao hưởng ấy cất lên tại Hà Nội vào tháng 1/2026, Việt Nam gửi đến thế giới một thông điệp đầy tự tin: chúng ta không đứng ngoài cuộc chuyển mình của trí tuệ nhân tạo, mà muốn trở thành đối tác đồng hành trong kiến tạo tương lai. Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo 2026 chính là nơi khởi đầu cho hành trình đó - một hành trình bắt nguồn từ khát vọng Việt Nam nhưng hướng đến lợi ích chung của toàn nhân loại.

