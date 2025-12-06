Theo dữ liệu của nền tảng theo dõi độ phổ biến AI Aicpb.com mới công bố, số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của Qwen tăng vọt 149%, đạt 18,34 triệu người chỉ sau hai tuần mở bản thử nghiệm (beta), đưa ứng dụng lọt vào nhóm 25 ứng dụng AI được dùng nhiều nhất toàn cầu.

Li Bangzhu, nhà sáng lập Aicpb.com, nhận định sự bứt phá của Qwen cho thấy sức mạnh cốt lõi đến từ mô hình nền tảng Qwen LLM của Alibaba.

Ông nói rằng “các xu hướng dữ liệu liên tục chứng minh những sản phẩm AI phổ biến nhất thế giới đều đến từ các đội ngũ sở hữu mô hình mạnh nhất” và mức tăng trưởng bùng nổ của Qwen tiếp tục củng cố quy luật này.

Alibaba gọi Qwen là "trợ lý AI mạnh nhất". Ảnh: Shutterstock

Được định vị là “trợ lý AI cá nhân tốt nhất”, Qwen cung cấp các khả năng đa phương thức như nghiên cứu chuyên sâu, tạo hình ảnh, tạo slide và nhiều tác vụ công việc nâng cao.

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, Qwen đã lọt vào top ba ứng dụng miễn phí thịnh hành nhất trên App Store tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

So với các đối thủ trong nước, Qwen là trường hợp hiếm hoi tăng tốc vượt trội. Doubao của ByteDance hiện là ứng dụng AI lớn nhất Trung Quốc với 167,91 triệu MAU, chỉ tăng trưởng 5,33% trong tháng 11, trong khi ứng dụng của start-up DeepSeek tiếp tục giảm 3,72%.

Trên phạm vi toàn cầu, ChatGPT của OpenAI vẫn dẫn đầu tuyệt đối với 775,57 triệu người dùng hoạt động, dù tốc độ tăng đã giảm xuống dưới 1%. Google ghi nhận mức tăng 16,17% lên 88,92 triệu MAU nhờ phản hồi tích cực dành cho Gemini 3 Pro.

Aicpb.com cũng chỉ ra một xu hướng đáng chú ý khác: Kính AI đang nổi lên như phân khúc tăng trưởng mạnh. Meta View, ứng dụng đi kèm kính AI của Meta, đạt mức tăng MAU 44,42%, cao thứ ba toàn cầu.

Sự cạnh tranh trở nên gay gắt khi hàng loạt công ty Trung Quốc gia nhập cuộc chơi để thách thức vị thế dẫn đầu của Meta.

Hôm 4/12, Alibaba chính thức tham gia thị trường với bộ đôi kính AI thương hiệu Quark, bên cạnh các sản phẩm từ Li Auto và Xiaomi.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang định vị thiết bị của mình là lựa chọn giá mềm hơn so với Ray-Ban Display của Meta có giá từ 799 USD.

Mẫu Quark S1 của Alibaba được bán với giá 3.799 NDT (khoảng 537 USD), trong khi phiên bản G1 nhẹ hơn có giá 1.899 NDT.

Sự trỗi dậy của Qwen và cuộc đua kính AI cho thấy người dùng đang bước vào giai đoạn bùng nổ sản phẩm AI đời sống, nơi các “trợ lý số” di động và thiết bị đeo thông minh được kỳ vọng sẽ định hình lại thói quen tìm kiếm, làm việc và giải trí trong năm 2025.

(Theo techinasia)