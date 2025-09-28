Ngay sau lễ khánh thành và thông xe, hàng nghìn người dân đã tìm đến cầu Phong Châu để tận mắt chứng kiến, trải nghiệm công trình giao thông đặc biệt này.
Ngày 28/9, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành và thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C.
Không chỉ là cây cầu mới nối liền hai bờ sông, cầu Phong Châu còn mang theo kỳ vọng lớn về sự đổi thay, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực.
Sau 1 năm các phương tiện phải di chuyển qua cầu phao hoặc đi tuyến đường khác, giờ đây, với cây cầu khang trang, lộ trình của người dân trở nên thuận tiện, an toàn và nhanh chóng hơn rất nhiều.
Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 28/9, tại cầu Phong Châu mới, hàng nghìn người dân đã đổ về đây để trải nghiệm, chụp ảnh kỷ niệm.
Háo hức được ngắm nhìn cây cầu mới, ông Vũ Văn Ngọc (73 tuổi, trú phường Việt Trì) đã cùng 3 người bạn tìm đến chiêm ngưỡng cầu Phong Châu.
Ông Ngọc chia sẻ, đứng từ trên cầu nhìn xuống sông Hồng đỏ nặng phù sa, ông cũng như nhiều người dân đều cảm thấy tự hào khi cây cầu được xây dựng bởi bàn tay người lính với những công nghệ hiện đại, thời gian thi công nhanh chóng.
Còn ông Nguyễn Mạnh Hà (67 tuổi, trú xã Vạn Xuân) chia sẻ, sau 1 năm phải sang sông bằng cầu phao, phà quân sự, ngày hôm nay bản thân ông thấy vui mừng khi cầu Phong Châu chính thức thông xe, giúp ông di chuyển qua sông thuận tiện, an toàn.
Ông Đỗ Văn Sáu, đại diện một doanh nghiệp vận tải tại xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ) bày tỏ: Cầu Phong Châu rộng rãi, vững chắc đi vào hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp của ông một tháng tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng tiền chi phí cầu đường, xăng dầu của các xe vận tải.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới được xây dựng theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả sự cố sập cầu Phong Châu cũ do bão số 3 gây ra vào ngày 9/9/2024. Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư dự án.
Đơn vị thi công dự án là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng). Dự án được khởi công ngày 21/12/2024 và đã hoàn thành chỉ sau khoảng 9 tháng thi công, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng. Để đạt được kết quả này, nhà thầu đã tổ chức thi công liên tục theo tinh thần "3 ca, 4 kíp".
Dự án có tổng chiều dài khoảng 652,88m, nối xã Phùng Nguyên và xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ). Riêng phần cầu dài 383,3m. Công trình được thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80km/h, với 4 làn xe cơ giới.
Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 635,392 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, dự kiến tổng chi phí khi hoàn thành chỉ khoảng 438,796 tỷ đồng, tiết kiệm được 196,596 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư. Bộ Xây dựng đã đề xuất dùng phần vốn dư này để đầu tư nâng cấp tuyến đường kết nối dài 5km.
Việc hoàn thành sớm dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo giao thông thông suốt trên quốc lộ 32C, kết nối mạng lưới giao thông khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Trong gần một năm qua, để giải quyết tình thế cấp bách, Lữ đoàn Công binh 249 đã bắc và vận hành cầu phao, phục vụ khoảng 15.000 lượt người và phương tiện mỗi ngày, góp phần duy trì huyết mạch giao thông trong khu vực.