Ngày 28/9, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành và thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C.

Không chỉ là cây cầu mới nối liền hai bờ sông, cầu Phong Châu còn mang theo kỳ vọng lớn về sự đổi thay, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực.

Sau 1 năm các phương tiện phải di chuyển qua cầu phao hoặc đi tuyến đường khác, giờ đây, với cây cầu khang trang, lộ trình của người dân trở nên thuận tiện, an toàn và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Cầu Phong Châu chính thức thông xe đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 28/9, tại cầu Phong Châu mới, hàng nghìn người dân đã đổ về đây để trải nghiệm, chụp ảnh kỷ niệm.

Háo hức được ngắm nhìn cây cầu mới, ông Vũ Văn Ngọc (73 tuổi, trú phường Việt Trì) đã cùng 3 người bạn tìm đến chiêm ngưỡng cầu Phong Châu.

Ông Ngọc chia sẻ, đứng từ trên cầu nhìn xuống sông Hồng đỏ nặng phù sa, ông cũng như nhiều người dân đều cảm thấy tự hào khi cây cầu được xây dựng bởi bàn tay người lính với những công nghệ hiện đại, thời gian thi công nhanh chóng.

Ông Vũ Văn Ngọc cùng bạn lên ngắm, trải nghiệm cầu Phong Châu mới. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Nguyễn Mạnh Hà trải nghiệm cầu Phong Châu mới. Ảnh: Đức Hoàng

Còn ông Nguyễn Mạnh Hà (67 tuổi, trú xã Vạn Xuân) chia sẻ, sau 1 năm phải sang sông bằng cầu phao, phà quân sự, ngày hôm nay bản thân ông thấy vui mừng khi cầu Phong Châu chính thức thông xe, giúp ông di chuyển qua sông thuận tiện, an toàn.

Ông Đỗ Văn Sáu, đại diện một doanh nghiệp vận tải tại xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ) bày tỏ: Cầu Phong Châu rộng rãi, vững chắc đi vào hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp của ông một tháng tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng tiền chi phí cầu đường, xăng dầu của các xe vận tải.

Cầu Phong Châu thông xe giúp nhiều người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, quãng đường và chi phí. Ảnh: Đức Hoàng

Cầu phao Phong Châu đã được tháo dỡ. Ảnh: Đức Hoàng