Cầu Phong Châu mới chính thức thông xe, sớm hơn 3 tháng tiết kiệm hơn 361 tỷ đồng so với quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ.

Công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Phú Thọ gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời còn cụ thể hóa quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng cá đại biểu tới dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới. Ảnh: Đức Hoàng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới được xây dựng theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp hoàn thành với tổng chi phí khoảng 438,796 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư dự án.

So với tổng mức đầu tư, sau khi hoàn thành dự án đã tiết kiệm được 196,596 tỷ đồng và so với quyết định giao vốn của Thủ tướng (800 tỷ đồng) dự án còn dư 361,204 tỷ đồng.

Cầu Phong Châu mới dài khoảng 652m, rộng 20,5m. Ảnh: Đức Hoàng

Dự kiến, phần vốn dư sau thi công này đang được Bộ Xây dựng đề xuất sử dụng để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối cầu Phong Châu mới với đường liên vùng, chiều dài khoảng 5 km, tiêu chuẩn đường cấp III, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2025 - 2027.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 652,88m, bề rộng cầu 20,5m phù hợp với bề rộng nền đường đầu cầu.

Điểm đầu dự án thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân. Trong đó, chiều dài cầu Phong Châu khoảng 383,3m (tính đến đuôi mố); đoạn đường hai đầu cầu vuốt nối về đường hiện trạng phía Lâm Thao khoảng 113,8m và phía Tam Nông khoảng 155,78m.

Để hoàn thành dự án ngay sau lễ khởi công (21/12/2024), chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”. Đến nay, dự án đã được thi công hoàn thành trong khoảng thời gian 9 tháng rút ngắn 3 tháng so với hợp đồng.

Đặc biệt, nhà thầu thi công được chỉ định là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết; huy động đầy đủ nhân lực, nguồn lực tài chính, thiết bị máy móc hiện đại để tập trung triển khai tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp.

Bên cạnh đó, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, Lữ đoàn Công binh 249 đã thực hiện thành công nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và bắc cầu phao ở khu vực cầu Phong Châu bị sập.

Trong gần một năm qua, cầu phao do Lữ đoàn 249 vận hành đã trở thành huyết mạch giao thông, phục vụ khoảng 15.000 lượt người và phương tiện mỗi ngày, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên quốc lộ 32C.