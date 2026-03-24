Việc các diễn viên tham gia những tiết mục ca hát trên VTV không còn mới bởi khán giả vẫn thường thấy họ hát và nhảy trong các chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình.

Tuy nhiên, sắp tới khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn chưa từng có của dàn mỹ nhân phim giờ vàng VTV như: NSƯT Kiều Anh, Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Thanh Hương, Lan Phương và Huyền Lizzie.

Trong các clip hậu trường được các diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy 6 nữ diễn viên trang điểm và diện trang phục vô cùng trẻ trung với tạo hình khán giả hiếm thấy trên màn ảnh.

Gây chú ý đặc biệt là NSƯT Kiều Anh bởi "chị cả" dù đã 45 tuổi nhưng rất tươi trẻ và nhảy vô cùng bắt mắt do cô xuất thân là diễn viên múa. Hồng Diễm vốn quen thuộc với hình ảnh chỉn chu và có phần nghiêm túc trên sóng truyền hình cũng lột xác với các điệu nhảy bắt trend.

Huyền Lizzie chia sẻ với VietNamNet cô và chị em đồng nghiệp đang tập luyện cho tiết mục See Tình vốn gắn với tên tuổi Hoàng Thuỳ Linh. Hiện các diễn viên đã hoàn thiện phần thu âm ca khúc này và còn phải chỉnh các động tác nhảy cho chuẩn khi phối hợp cùng nhau trên sân khấu.

Các diễn viên sẽ vừa hát, vừa nhảy trong một tiết mục ca nhạc sẽ được phát sóng trong chương trình kỷ niệm 30 năm sinh nhật kênh VTV vào tối 29/3 tới.

