NSƯT Kiều Anh trở lại màn ảnh với vai giáo viên dạy múa, vợ của NSƯT Hoàng Hải (ông Phi) trong Gia đình trái dấu.

NSƯT Kiều Anh.

- Là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp nhưng 10 năm không biểu diễn, việc vào vai giáo viên dạy múa có làm khó chị?

Tôi nghỉ múa hơn 10 năm nên cơ thể bị cứng. Nếu có thời gian tập luyện dài hơi sẽ ổn hơn nhưng phim vào gấp, lịch quay dày nên tôi không thể tập nhiều, dẫn đến các động tác bị hạn chế.

Vừa múa vừa nhảy, mỗi cảnh một kiểu vì lâu không múa nên tôi phải tập nhiều để có được các phân đoạn đó. Cơ thể không rèn luyện hàng ngày không thể mềm được. Ngày xưa chỉ cần nghỉ 1-2 ngày quay lại múa đã cứng rồi giờ nghỉ lâu như vậy càng khó. Tôi cố gắng hết sức để hình ảnh khi lên phim trông ổn nhất.

- Điều gì giúp chị yên tâm nhận vai này?

Là được đóng cặp với NSƯT Hoàng Hải. Tôi đã xem nhiều bộ phim của anh và tin tưởng vào khả năng xử lý nhân vật của bạn diễn. Trong những phân đoạn cần cảm xúc mạnh hay cần điểm tựa, tôi luôn tin mình có một bạn diễn chắc chắn để hỏi han, trao đổi kinh nghiệm.

Nhân vật của tôi "mít ướt", có lẽ khóc nhiều nhất từ trước tới nay. Tuổi trẻ của mình qua rồi nên để thể hiện sự nhõng nhẽo, nũng nịu đúng như kịch bản nhất là trong những cảnh bày tỏ tình cảm với chồng hay con đôi lúc cũng ngại. Có những đoạn tôi cố gắng tiết chế sao cho hợp lý để khán giả, đặc biệt là hai đứa con trong phim không bị "ngợp".

- Trong phim, chị vào vai người vợ được cưng chiều vô điều kiện. Ngoài đời chị từng có mối tình như vậy chưa?

Sau khi đóng bộ phim này, tôi mới nhận ra: nếu ngày xưa tôi lấy người đàn ông của mối tình đầu năm 18 tuổi, có thể đời tôi đã giống nhân vật trong phim. Anh ấy hơn 7 tuổi, yêu tôi vô điều kiện, yêu cả lúc đúng, khi sai.

Trong phim, ông Phi yêu vợ đến mức phòng ngủ treo đầy ảnh. Điều đó khiến tôi nghĩ giá mà ngoài đời mình cũng gặp được một người đàn ông như vậy và nghĩ về tình yêu năm 18 tuổi. Ngày đó tôi trẻ quá, chưa muốn lập gia đình.

NSƯT Kiều Anh và NSƯT Hoàng Hải.

- Tính cách chị ngày xưa có giống nhân vật - nhõng nhẽo, trẻ con?

Ngày xưa tôi rất nhõng nhẽo (cười). Nhưng giờ hoàn cảnh thay đổi. Tôi không lập gia đình, phải tự mình nuôi con, làm chỗ dựa cho con. Cuộc sống buộc tôi phải nghiêm túc hơn, không thể vô tư như thời con gái. Nhưng nếu gặp được người thực sự yêu thương chắc tôi vẫn vậy, chỉ là bớt hơn thôi.

Anh Hoàng Hải lúc đọc kịch bản cũng lo khán giả ghét nhân vật của tôi vì sự trẻ con quá đà. Nhưng tôi xác định khán giả sẽ chia hai phe yêu - ghét, chỉ cần 30% yêu nhân vật là hạnh phúc rồi.

- Sau khi để tuột mất mối tình năm 18 tuổi và có trải nghiệm cảm xúc trong phim này, chị có thay đổi quan điểm về hạnh phúc hay tiêu chuẩn về người chồng tương lai?

Tôi nghĩ phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một người đàn ông che chở. Đóng xong phim, tôi còn ước: giá mà ngoài đời mình gặp được một “ông Phi” chắc sẽ… lấy chồng (cười). Còn nếu không có người yêu thương đúng nghĩa, tôi không lấy. Tôi muốn một người đàn ông yêu mình trong sáng, tự hào về bạn đời, chiều chuộng từ những điều nhỏ nhất và điều đó phải đến từ tình yêu thật sự.

- Khi không có một "ông Phi" ngoài đời, chị tự mạnh mẽ thế nào?

Tôi phải làm… nửa ông Phi cho chính mình. Nhiều lúc tôi cũng muốn nhõng nhẽo nhưng không có ai để nhõng nhẽo, nên cuối cùng tôi… nhõng nhẽo với con.

Hai mẹ con rất gần gũi. Con tôi trưởng thành rõ rệt khi lên lớp 7. Trước kia tôi che chở con, giờ đôi khi tôi còn dựa vào con. Có lúc mệt, chỉ cần ôm con, nũng nịu chút là tôi thấy nhẹ nhàng.

- Con trai có bao giờ động viên chị đi bước nữa?

Có, con rất ủng hộ. Hai mẹ con trao đổi với nhau nhiều lắm. Tôi không ép con theo khuôn mẫu mà dạy bằng sự đồng hành. Tôi muốn con lớn lên trở thành người đàn ông biết yêu thương, trân trọng phụ nữ - giống như cách người yêu đầu tiên của tôi năm 18 tuổi đối xử với tôi.

Tôi nói với con chiều phụ nữ là điều tốt, nhưng phải đúng người. Có những cô gái càng được chiều càng ngoan - giống tôi chẳng hạn thì đáng để chiều (cười). Còn nếu chiều mà thành hư thì không nên. Tôi tin bản chất của tình yêu là sự tử tế. Khi người ta thực sự yêu, người ta sẽ biết cách chăm sóc và trân trọng đối phương.