Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, sáng nay, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất tại đợt 2.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất tại đợt 2.

Ủy ban đề xuất bổ sung 4 nội dung vào chương trình kỳ họp để các đại biểu xem xét thông qua.

Đó là 4 dự thảo nghị quyết của Quốc hội: về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; về việc thí điểm chế định luật sư công; về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; về cơ chế, chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh thời gian tiến hành đối với một số nội dung liên quan cho phù hợp và bố trí thêm nội dung vào những phiên họp đang có khoảng thời gian dự phòng. Đồng thời, Ủy ban đề nghị Quốc hội làm việc thêm nửa ngày. Dự kiến kỳ họp thứ nhất sẽ bế mạc vào chiều 23/4.

Hiện, cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Trước đó, ngày 25/3, hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước (tháng 7/2025), địa phương có hơn 4,4 triệu dân, đứng thứ 3 cả nước, sau Hà Nội và TPHCM. Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km2, xếp thứ 9 cả nước.

Một góc của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Huế

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ, xếp thứ 4 toàn quốc, chỉ sau Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng. Đồng Nai đứng đầu trong nhóm các tỉnh nếu không tính những đô thị trực thuộc Trung ương; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh cho thấy Đồng Nai đang chuyển dịch từ mô hình phát triển công nghiệp thuần túy sang công nghiệp gắn với đô thị hiện đại. Đáng chú ý, tỉnh đã đạt tiêu chí về tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, với 23 phường hiện hữu và 10 xã đã hội đủ điều kiện nâng cấp lên phường.

Ở góc độ chất lượng đô thị, Đồng Nai đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đô thị loại 1 và gửi Bộ Xây dựng thẩm định. Qua đánh giá, địa phương cơ bản đạt 13/15 tiêu chí, trong khi theo quy định chỉ cần đạt 12 tiêu chí là đủ điều kiện.