Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại 1 trên toàn bộ phạm vi địa giới hành chính.

Theo đó, Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12.700km2, quy mô dân số gần 4,5 triệu người (năm 2025), gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã.

Một dự án đô thị ven sông Đồng Nai. Ảnh: A.X

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải đáp ứng 7 tiêu chí gồm: quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa, vị trí - chức năng trong quy hoạch; tiêu chí đô thị loại 1 và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1, Đồng Nai đã hoàn tất 7/7 tiêu chí theo quy định, đủ điều kiện để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Trước đó, Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đánh giá Đồng Nai giữ vai trò cửa ngõ kết nối liên vùng và quốc tế, có quy mô GRDP thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, đồng thời là trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng của khu vực phía Nam.

Đồng thời, địa phương này đang sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược mang tính động lực, nổi bật là sân bay Long Thành cùng mạng lưới giao thông đồng bộ gồm cao tốc, đường sắt và các tuyến vành đai.

Theo hồ sơ trình duyệt, Đồng Nai đạt 13/15 tiêu chuẩn đô thị loại 1, vượt ngưỡng tối thiểu 12 tiêu chuẩn theo quy định.