Ngày 23/4, tại xã Bình An (tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra lễ khởi công khu công nghiệp (KCN) Long Đức 3.

Được triển khai trên địa bàn hai xã Bình An và Long Thành, tỉnh Đồng Nai, dự án có quy mô khoảng 244ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ nhằm thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Công trình sẽ ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong quản lý năng lượng, xử lý môi trường và vận hành hạ tầng, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải.

Ngoài ra, khu công nghiệp này sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm trong vùng động lực phát triển của tỉnh Đồng Nai, kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, dự án hưởng lợi lớn từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia đang được đẩy nhanh tiến độ.

Máy móc thi công tại dự án KCN Long Đức 3. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết, KCN Long Đức 3 được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất và logistics hiện đại của Đồng Nai.

Theo bà Hoàng, với định hướng phát triển KCN xanh, thông minh không chỉ phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam mà còn bắt kịp xu thế đầu tư quốc tế, khi các doanh nghiệp ngày càng chú trọng các tiêu chí môi trường.

“Chúng tôi kỳ vọng KCN Long Đức 3 sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước”, bà nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.