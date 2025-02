Mẫu iPhone 17 Pro với thiết kế thanh camera sau hoàn toàn mới. Ảnh: Front Page Tech

Mới đây, Asher, hoạ sĩ 3D của Front Page Tech, đã chia sẻ ảnh dựng iPhone 17 Pro, được cho là thiết kế cuối cùng của mẫu iPhone cao cấp tiếp theo. Nếu chính xác, đây có thể là cái nhìn rõ ràng nhất về dòng iPhone 17 Pro trước khi ra mắt.

Ảnh dựng này dựa trên các báo cáo ngày càng nhất quán rằng, Apple đang áp dụng thiết kế khối camera hình chữ nhật ngay trên đỉnh của mặt sau iPhone Pro mới, tương tự như Google Pixel 9 Pro.

Theo đó, thanh camera của iPhone 17 Pro sẽ lớn hơn nhiều so với các bản concept trước đó. mặc dù vậy, các ống kính camera vẫn giữ nguyên cách sắp xếp hình tam giác và nằm ở phía bên trái của thanh, trong khi đèn flash LED, micro và máy quét LiDAR được xếp theo chiều dọc ở phía bên phải.

Theo nguồn tin Jon Prosser, iPhone 17 Pro sẽ có lớp hoàn thiện hai tông màu, trong đó thanh camera có màu tối hơn phần còn lại của mặt lưng.

Mẫu iPhone 17 Pro theo các tin tức rò rỉ mới nhất. Ảnh: Asher/Front Page Tech

Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi được đặt ra về tính xác thực của concept này.

Đầu tiên, có thể kể đến là vị trí của cảm biến LiDAR và đèn flash. Trên các thế hệ trước, cảm biến LiDAR và đèn flash thường được đặt gần camera để tối ưu chức năng quét và chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Trong khi, với thiết kế thanh camera mới, chưa rõ liệu đây là một thay đổi mang tính chức năng hay chỉ đơn giản là một bước đi thẩm mỹ của Apple.

Ngoài ra, thiết kế concept này cũng nhận đánh giá trái chiều từ Bloomberg. Mark Gurman của Bloomberg tin rằng, các bản dựng của Front Page Tech có thể dựa trên bản vẽ CAD giả.

Mẫu iPhone 17 Pro với thiết kế cụm camera sau mới. Nguồn video: Front Page Tech/YouTube

Mặc dù vậy, thiết kế thanh camera lớn đã từng được đề cập bởi nhiều nguồn tin khác, bao gồm cả các leaker từ Trung Quốc, những người được cho là có liên hệ với chuỗi cung ứng của Apple.

Các mẫu iPhone 17 khác có dùng thiết kế tương tự?

Dựa trên cách Apple duy trì sự đồng bộ trong thiết kế, iPhone 17 Pro Max nhiều khả năng cũng sẽ có thanh camera tương tự.

Trong khi đó, iPhone 17 Air, mẫu thay thế cho mẫu Plus trong dòng sản phẩm sắp ra mắt, dự kiến ​​sẽ áp dụng thanh camera hẹp hơn, chứa một ống kính duy nhất ở bên trái và micro cùng đèn flash LED được xếp theo chiều ngang ở bên phải.

Mẫu iPhone 17 Air. Ảnh: Front Page Tech

Hiện vẫn chưa có báo cáo nào xác nhận về việc iPhone 17 bản tiêu chuẩn có áp dụng thiết kế thanh camera tương tự cho phần lồi camera hay không.

Những tính năng mới sáng giá cho iPhone 17 Pro

Theo các tin tức rò rỉ, các mẫu iPhone 17 Pro ra mắt năm nay sẽ dùng khung làm bằng nhôm, thay vì khung titanium như iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro, hoặc thép không gỉ như các mẫu từ iPhone X đến iPhone 14 Pro. Khung viền cũng có khả năng sử dụng sự kết hợp giữa nhôm và titanium.

Chip A19 Pro và chip Wi-Fi 7 do Apple thiết kế, cùng RAM 12GB được xem là những nâng cấp mạnh mẽ cho iPhone mới. Chip A19 Pro thế hệ tiếp theo của Apple, được sản xuất với quy trình 3nm thế hệ thứ ba của TSMC. Như thường lệ, chip mới sẽ mang lại những cải thiện về hiệu suất và hiệu quả năng lượng so với các mẫu iPhone hiện tại. Tin tức rò rỉ cho rằng, ít nhất một mẫu iPhone 17 được trang bị chip Wi-Fi 7 do Apple tự thiết kế, thay vì do Broadcom cung cấp. Trong khi RAM 12GB nhiều khả năng chỉ có trên iPhone 17 Pro Max.

Ngoài ra, mẫu iPhone 17 Pro Max cao cấp nhất cũng được đồn đoán sẽ có Dynamic Island nhỏ gọn hơn đáng kể, nhờ việc Apple áp dụng công nghệ metalens cho hệ thống Face ID.

Loạt iPhone mới sẽ được ra mắt vào tháng 9/2025, theo thông lệ hàng năm của Táo khuyết. Các mẫu iPhone năm 2025 dự kiến sẽ gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air siêu mỏng.