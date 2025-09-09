Trải qua quá trình chỉnh trang, cải tạo quy mô lớn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng gần 1,4 ha, nằm cạnh hồ Gươm, đã mang diện mạo mới. Hiện UBND phường Hoàn Kiếm đã hoàn thành giai đoạn 1 với các hạng mục gồm chỉnh trang hạ tầng, bổ sung cây xanh, thảm nhựa mặt đường...

Không gian nơi đây trở nên rộng rãi, thông thoáng, hiện đại hơn, tạo điểm nhấn cho khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Tại vị trí trước đây là tòa nhà “Hàm cá mập”, một màn hình LED cỡ lớn đã được lắp đặt để phục vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tạo điểm nhấn cho quảng trường. Phần mặt tiền công trình hướng ra hồ Gươm hiện được chỉnh trang lại, bao gồm mặt đứng và tầng tum, bên ngoài treo cờ Tổ quốc.

Tuyến phố Đinh Tiên Hoàng đã được điều chỉnh giao thông, bố trí khu vực dành riêng cho người đi bộ với nhiều ghế ngồi. Các bãi đỗ xe được di dời, dải phân cách được tháo bỏ, trong khi hệ thống cây xanh vẫn được giữ nguyên.

Khu vực dành cho người đi bộ được ngăn cách với bên ngoài bằng các chậu cây cảnh.

Những chậu hoa được thiết kế theo hình biểu tượng Khuê Văn Các, vừa tạo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui chơi bên trong.

Không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hiện tại đã trở nên thoáng đãng.

Nhờ diện mạo mới, phố Đinh Tiên Hoàng cùng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhanh chóng trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của đông đảo người dân và du khách.

Hai bạn trẻ Nguyễn Thành Quang và Lưu Thùy Dương cho biết họ rất ngạc nhiên và thích thú khi chứng kiến quảng trường mang dáng dấp hiện đại nhưng vẫn hài hòa với không gian lịch sử, văn hóa.

“Trước đây, tôi thường tới đây vui chơi, nhưng vào các ngày trong tuần rất khó dừng lại vì xe cộ quá đông. Giờ đã có khu vực dành riêng cho người đi bộ, không gian rộng rãi, an toàn hơn, cảnh quan cũng được quy hoạch gọn gàng, khoa học hơn trước”, Thành Quang chia sẻ.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục huyền ảo trong hoàng hôn tháng 9.

Theo kế hoạch dài hạn, tại giai đoạn 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (như bố trí tháp ánh sáng, xây dựng phần ngầm…) theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội; đồng thời nghiên cứu tái thiết mặt đứng các tuyến phố liên quan, lát đá toàn bộ khu vực quảng trường và bổ sung thêm các tiện ích đô thị.