Khảo sát thị trường điện máy cho thấy, các hệ thống bán lẻ liên tục tung ra các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng và đẩy nhanh lượng hàng tồn kho. Mức giảm phổ biến từ 20-50%, tập trung vào các nhóm hàng điện lạnh và điện tử gia dụng như tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt. Các đơn vị còn áp dụng trả góp 0%, tặng quà hoặc hỗ trợ mua sắm trực tuyến.

Phân khúc tivi màn hình lớn ghi nhận mức giảm đáng kể. Một mẫu Smart TV 43 inch được bán với giá 5,49 triệu đồng, thấp hơn khoảng 30% so với niêm yết. Mẫu Android TV 50 inch giảm gần một nửa, còn 6,99 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, một mẫu Google TV 55 inch niêm yết ở mức 8,49 triệu đồng. Smart TV 65 inch giảm 44%, còn 10,99 triệu đồng. Mẫu Smart TV 55 inch với giá 10,99 triệu đồng, kèm quà tặng trị giá 900.000 đồng.

Thị trường tủ lạnh cũng ghi nhận nhiều sản phẩm giảm xuống mức chỉ vài triệu đồng. Tủ lạnh Funiki 120 lít còn 3,59 triệu đồng, Aqua 189 lít còn 4,69 triệu đồng, Toshiba Inverter 182 lít giảm còn 4,99 triệu đồng. Tủ lạnh Coex Inverter 236 lít được bán với giá 5,59 triệu đồng.

Điện máy liên tục khuyến mại. Ảnh: D.Anh

Ở phân khúc dung tích lớn, mức giảm còn mạnh hơn. Tủ lạnh Side-by-Side Toshiba Inverter 555 lít giảm từ gần 17 triệu đồng xuống còn 12,99 triệu đồng. Mẫu Coex Side-by-Side Inverter 525 lít giảm 47%, còn 10,99 triệu đồng. Tủ lạnh Samsung Side-by-Side Inverter 583 lít được Pico bán với giá 11,99 triệu đồng.

Máy điều hòa cũng được nhiều hệ thống đẩy mạnh khuyến mại. Điều hòa Lenson Inverter 9.000 BTU có giá từ 3,99 triệu đồng, Coex Inverter 9.000 BTU còn 4,99 triệu đồng và Casper Inverter cùng công suất được bán với giá khoảng 5,99 triệu đồng.

Ở nhóm máy giặt, Toshiba cửa trên 10 kg giảm khoảng 33%, còn 5,79 triệu đồng. Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg được niêm yết ở mức 6,99 triệu đồng.

Theo giới bán lẻ, việc các hệ thống điện máy liên tục tung chương trình khuyến mại cho thấy cuộc cạnh tranh giành khách hàng ngày càng gay gắt.

Thay vì chỉ giảm giá vào các dịp cao điểm như mùa hè hay cuối năm, nhiều doanh nghiệp hiện duy trì khuyến mại quanh năm nhằm kích cầu, giữ doanh số và đẩy nhanh vòng quay hàng hóa. Các chương trình khuyến mại, xả kho hay trợ giá trực tuyến cũng được thực hiện nhiều hơn nhằm thu hút người tiêu dùng trong bối cảnh sức mua giảm.

Anh Tuấn, nhân viên bán hàng tại một siêu thị điện máy, cho biết các chương trình khuyến mại hiện tập trung vào hai nhóm sản phẩm là tivi và điều hòa. Tivi giảm giá mạnh để tận dụng sức mua mùa World Cup. Điều hòa được các hãng và nhà bán lẻ đẩy mạnh ưu đãi do sức tiêu thụ năm nay thấp hơn cùng kỳ các năm trước, một phần vì thời tiết nắng nóng không quá dài.

Theo anh Tuấn, người mua nên so sánh giá giữa các hệ thống, kiểm tra chính sách lắp đặt, vận chuyển và bảo hành trước khi quyết định. Người mua cần xem kỹ thông tin về năm sản xuất, model và tình trạng sản phẩm .để tránh mua phải hàng trưng bày hoặc các mẫu đã ngừng kinh doanh được xả kho.