Khảo sát tại một số hệ thống điện máy cho thấy, tủ lạnh giá rẻ chỉ từ hơn 2 triệu đồng (khoảng 2,2-2,8 triệu đồng). Trên thực tế, đây là những mẫu mini một cửa, dung tích 45-90 lít, hướng đến sinh viên, người thuê trọ, người sống một mình hoặc dùng làm tủ phụ tại văn phòng, phòng ngủ.

Đơn cử mẫu tủ mini một cửa dung tích 45 lít của Funiki có khay kính cường lực, giá niêm yết 2,24 triệu đồng. Mức tiêu thụ điện công bố là 179 kWh/năm. Tủ phù hợp nhu cầu bảo quản nước uống, trái cây, sữa, thực phẩm đóng gói và đồ ăn chế biến sẵn cho 1-2 người.

Hay một mẫu tủ lạnh khác có giá 2,3 triệu đồng có thiết kế một cửa, dùng làm lạnh trực tiếp, ngăn đá nhỏ có nắp đậy và cửa làm bằng thép. Nhà sản xuất còn trang bị công nghệ kháng khuẩn Silver Nano nhằm hỗ trợ kháng khuẩn, khử mùi trong khoang tủ.

Ở dung tích lớn hơn, một mẫu 74 lít được chào giá 2,39 triệu đồng. Sản phẩm sử dụng hệ thống làm lạnh trực tiếp, gas R600a, có ngăn đá nhỏ kèm nắp đậy, công nghệ Silver Nano và mức tiêu thụ điện theo công bố của nhà sản xuất là 251 kWh/năm. Mẫu tủ này có thể đặt gọn trong phòng trọ, căn hộ studio hoặc góc làm việc.

Phân khúc tủ lạnh mini giá rẻ đang được nhiều người quan tâm. Ảnh: D.Anh

Với ngân sách khoảng 2,69 triệu đồng, người tiêu dùng có thể chọn mẫu tủ lạnh dung tích 90 lít. Tủ lạnh này không sử dụng Inverter, làm lạnh trực tiếp, có ngăn đá nắp đậy và công nghệ Silver Nano.

Ngoài các mẫu Funiki, Aqua cũng có mẫu tủ lạnh 50 lít, đang niêm yết 2,79 triệu đồng. Tủ có tổng dung tích 53 lít, dung tích sử dụng 50 lít, trong đó ngăn đá 14 lít và ngăn mát 36 lít. Sản phẩm sử dụng làm lạnh trực tiếp, có khay kính chịu lực, trọng lượng 14kg, phù hợp với không gian nhỏ.

Vì sao có giá rẻ?

Điểm chung của nhóm sản phẩm này là dung tích nhỏ, thiết kế một cửa, cấu tạo đơn giản, chủ yếu sử dụng công nghệ làm lạnh trực tiếp và điều khiển cơ học, không có màn hình điện tử, chuông cảnh báo mở cửa, lấy nước ngoài hay các hệ thống khử khuẩn đa tầng cao cấp. Nhờ dung tích nhỏ, ít linh kiện điện tử và không tích hợp nhiều tính năng cao cấp, giá bán được tối ưu hơn.

Anh Sơn, nhân viên cửa hàng điện máy, cho biết người mua không nên kỳ vọng tủ mini thay thế hoàn toàn tủ lạnh gia đình. Ngăn đông thường nhỏ, không phù hợp để tích trữ nhiều thịt cá trong thời gian dài.

Với các mẫu 45-50 lít, người dùng có thể bảo quản nước uống, trái cây hoặc đồ ăn ít ngày. Nhóm 74-90 lít phù hợp hơn với sinh viên, người thuê trọ, người độc thân, nhân viên văn phòng hoặc các gia đình cần một chiếc tủ phụ đặt trong phòng ngủ, phòng làm việc hay khu vực kinh doanh nhỏ.

Ngoài ra, tủ lạnh mini cũng phù hợp để đặt tại văn phòng, cửa hàng nhỏ, homestay, khách sạn hoặc làm tủ phụ trong gia đình.

Sản phẩm này thường không đáp ứng nhu cầu của gia đình đông người, người thường xuyên tích trữ thực phẩm hoặc có nhu cầu dùng ngăn đông lớn để bảo quản thịt cá dài ngày.

Khi chọn mua, cần kiểm tra kỹ dung tích sử dụng, dung tích ngăn đá, chính sách giao hàng, bảo hành, vị trí đặt tủ và giá theo từng khu vực, bởi giá khuyến mại có thể thay đổi nhanh theo chương trình bán hàng.