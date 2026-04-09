Sau một thập kỷ ghi dấu ấn đậm nét với hình ảnh "Người Xanh" kinh điển, Điện máy Xanh nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc kết nối sâu sắc hơn với thế hệ khách hàng mới.

Điện máy Xanh vừa mở cuộc thi “The Next DMX trao quyền làm mới cho cộng đồng, sáng tạo theo cách cộng đồng muốn để làm mới thương hiệu này.

Sau một thập kỷ ghi dấu ấn đậm nét với hình ảnh "Người Xanh" kinh điển, Điện máy Xanh nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc kết nối sâu sắc hơn với thế hệ khách hàng mới (Gen Z & Alpha).

Thay vì tự thực hiện theo cách truyền thống, Điện máy Xanh chọn cách "mở đề bài" cho cộng đồng sáng tạo tại Việt Nam - từ những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, cho đến các bạn trẻ đang ấp ủ nhiều ý tưởng mới mẻ và đột phá.

Tên cuộc thi “The next DMX” thể hiện mong muốn tìm kiếm được một ý tưởng “đủ tầm” để vượt qua cái bóng của thành công cũ, cũng như tinh thần của một doanh nghiệp, của một thế hệ lãnh đạo trẻ trung luôn sẵn sàng bước ra khỏi ánh hào quang của chính mình, không ngại đổi mới, không ngại bắt kịp với thời đại, với nhóm khách hàng luôn luôn thay đổi của mình.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng không ai có thể làm mới thương hiệu tốt hơn chính những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 15 năm qua”.

Nhà bán lẻ này cũng thể hiện cam kết thực hiện cuộc thi một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp bằng cách bắt tay đồng tổ chức cùng AIM Academy, đại diện chính thức của Cannes Lions (được coi là giải Oscar của giới quảng cáo sáng tạo) tại Việt Nam và là đơn vị tổ chức độc quyền cuộc thi Vietnam Young Lions.

AIM là đơn vị tổ chức dày dạn kinh nghiệm và có tiếng trong cộng đồng sáng tạo Việt Nam với việc tổ chức thành công cuộc thi Vietnam Young Lions trong suốt 10 năm qua.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, thị trường bán lẻ Việt Nam chứng kiến một làn sóng “làm mới thương hiệu” diễn ra âm thầm, nhưng sâu sắc.

Không còn dừng ở việc thay logo hay chỉnh sửa nhận diện, các doanh nghiệp lớn đang buộc phải tái định vị toàn diện, từ mô hình kinh doanh, trải nghiệm khách hàng đến cách họ tồn tại trong hệ sinh thái tiêu dùng mới.

Sau khi được Masan Group tiếp quản, WinMart không đơn thuần là phiên bản đổi tên của VinMart. Chuỗi bán lẻ này được tái định vị thành “Point of Life” – một điểm chạm tiêu dùng tích hợp, nơi khách hàng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một không gian: từ thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh đến dịch vụ tài chính.

Sự thay đổi này cho thấy một bước chuyển quan trọng: từ mô hình siêu thị truyền thống sang mô hình hệ sinh thái tiêu dùng offline.

Cửa hàng không còn chỉ là nơi bán hàng, mà trở thành một “nền tảng vật lý” kết nối nhiều dịch vụ khác nhau. Ở góc độ chiến lược, đây là cách Masan biến bán lẻ thành cửa ngõ tiếp cận người tiêu dùng, thay vì chỉ là kênh phân phối.

Nếu WinMart làm mới từ bên trong mô hình siêu thị, thì FPT Shop lại chọn một hướng đi khác: mở rộng sang lĩnh vực hoàn toàn mới – dược phẩm. Sự phát triển nhanh chóng của chuỗi Long Châu đã làm thay đổi cách thị trường nhìn nhận FPT Retail.

Từ một nhà bán lẻ điện thoại và thiết bị công nghệ, FPT Shop dần trở thành một doanh nghiệp bán lẻ đa ngành, trong đó dược phẩm đóng vai trò động lực tăng trưởng chính.

Điều này đồng nghĩa với việc thương hiệu FPT Shop không còn bị “đóng khung” trong lĩnh vực công nghệ, mà được mở rộng sang một không gian tiêu dùng thiết yếu hơn – chăm sóc sức khỏe.

Đây là một dạng “làm mới thương hiệu” đặc biệt: không cần thay đổi nhận diện cốt lõi, nhưng thông qua việc mở rộng ngành, doanh nghiệp đã tái định nghĩa chính mình trong người tiêu dùng.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh, việc các nhà bán lẻ “làm mới thương hiệu” không còn là câu chuyện marketing.

Thay vào đó, đó là quá trình doanh nghiệp tự trả lời lại những câu hỏi căn bản: họ phục vụ nhu cầu gì, ở đâu trong chuỗi giá trị và làm thế nào để giữ chân khách hàng và việc làm mới thương hiệu gắn liền với việc thay đổi vai trò trong hệ sinh thái tiêu dùng.