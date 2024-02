Mới đây, ông Robert Alan Willett, thành viên HĐQT không điều hành của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) đăng ký bán ra 1,2 triệu cổ phiếu MWG, từ ngày 27/2 đến ngày 27/3.

Nếu giao dịch hoàn tất, ông Robert sẽ giảm số cổ phần MWG nắm giữ từ 8 triệu xuống 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,466% vốn điều lệ.

Ông Robert Alan Willett cho hay, việc ông bán cổ phiếu là để có tài chính mua căn nhà mới cho vợ, do sức khỏe vợ ông không được tốt.

Vị thành viên HĐQT này cũng vui vẻ nói, ai muốn bán lại cổ phiếu MWG, ông sẵn lòng mua lại và sẽ ở lại đây thêm 5 năm nữa nếu HĐQT mong muốn.

Bên cạnh đó, ông Robert chia sẻ, vai trò chính của ông là tìm kiếm những lĩnh vực tăng trưởng mới vì ông đã làm việc rất nhiều năm với những doanh nghiệp lớn ở Mỹ. Ông Robert đánh giá đội ngũ lãnh đạo Thế Giới Di Động đã làm tốt, đang hướng tới ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp.

Trong lĩnh vực thực phẩm tươi, với kinh nghiệm từng vận hành 2 công ty lớn trên thế giới, ông Robert dành nhiều thời gian cho Bách Hóa Xanh.

Ông Robert Alan Willett, quốc tịch Anh, trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, là thành viên HĐQT kiêm cố vấn cao cấp của Thế Giới Di Động từ tháng 4/2013. Theo giới thiệu, ông Robert Alan Willet trước đây là CEO của BestBuy International, được mệnh danh là "guru" (người xuất chúng, am hiểu cao) ngành bán lẻ thế giới.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của MWG, thu nhập của ông Robert Alan Willett cao nhất trong dàn lãnh đạo với hơn 2,25 tỷ đồng năm 2023, gấp gần 10 lần thu nhập của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài.

Nếu so với mức thu nhập của các thành viên trong HĐQT và ban tổng giám đốc, chỉ có ông Robert gần như giữ nguyên thu nhập so với năm 2022 là 2,23 tỷ đồng. Các lãnh đạo khác, kể cả Chủ tịch Nguyễn Đức Tài, thu nhập năm 2023 đều giảm mạnh so với năm 2022 trong bối cảnh kinh doanh của Thế Giới Di Động không thuận lợi.

Kết phiên giao dịch ngày 29/2, cổ phiếu MWG đạt 46.200 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* TNG: CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đã ký được các đơn hàng may xuất khẩu đến hết 6 tháng đầu năm 2024. Từ tháng 3, TNG dự kiến gia tăng công suất nhà máy thêm 45 dây chuyền may và tuyển thêm 3.000 công nhân.

* HQC: Ngày 27/2, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân công bố đã thanh toán hơn 84 tỷ đồng, tương ứng 63% trên tổng số gần 134 tỷ đồng nợ thuế, phần còn lại hơn 48 tỷ đồng sẽ nỗ lực xử lý trong quý I/2024.

* HAH: Ngày 27/2, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An công bố nghị quyết HĐQT, thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với tổng doanh thu tăng trưởng 32% so với thực hiện 2023, đóng góp chính bởi sản lượng khai thác tàu tăng đến 60%, tuy nhiên sau cùng lãi ròng lại giảm 11%.

* HJS: CTCP Đầu Tư Icapital đã mua 3,25 triệu cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu, nâng sở hữu từ 2,81% lên 18,29% và chính thức ngồi vào ghế cổ đông lớn.

* ADC: CTCP Mỹ thuật và Truyền thông thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3.

* LAF: CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An chốt ngày 17/4 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền cho cả 2 sự kiện trên là 14/3.

* VCB: Ngày 27/2, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thống nhất phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 38,79% từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ năm 2022 để báo cáo xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước.

* DP3: HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương 3 vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lê 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3. Thời gian chi trả là 8/7.

* CII: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3. Ngày thanh toán dự kiến vào 1/4.

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 29/2, VN-Index giảm 1,82 điểm (-0,15%) xuống 1.252,73 điểm, HNX-Index tăng 0,29 điểm (+0,12%) lên 235,46 điểm, UpCOM-Index tăng 0,09 điểm (+0,09%), lên 90,63 điểm.

Theo Chứng khoán Agriseco, với xu hướng tăng điểm trong trung và dài hạn vẫn đang đóng vai trò chủ đạo, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng đà tăng điểm tích cực và hướng lên vùng đích kỳ vọng quanh 1.275-1.280 điểm.

Agriseco Research khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức an toàn, chỉ gia tăng một phần tỷ trọng trading ngắn hạn trở lại đối với các cổ phiếu đang tích lũy chặt chẽ gần nền giá với thanh khoản giảm dần. Một số nhóm ngành đáng lưu ý có thể kể đến như chứng khoán, thủy sản, bất động sản và xây dựng.

Còn theo Chứng khoán Yuanta, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index hướng về mức 1.268 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, áp lực điều chỉnh có dấu hiệu gia tăng khi các dấu hiệu phân kỳ giảm đang hình thành trên các chỉ báo kỹ thuật. Do đó, nếu chỉ số VN-Index không thể vượt được mức kháng cự 1.268 điểm trong phiên tới thì các nhà đầu tư nên tạm thời dừng mua mới. Tuy nhiên, cơ hội mua mới trong ngắn hạn tiếp tục gia tăng.