Sáng nay, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa) tổ chức tổng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Khu vực bỏ phiếu số 14 sẽ tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước 15/3.

Trường Sa khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang nghiêm. Giữa trùng khơi Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo sẵn sàng cho ngày hội lớn, thực hiện quyền công dân và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam.

Các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và các quy định bầu cử theo đúng quy định.

Cán bộ, chiến sĩ hải quân cùng người dân kiểm tra lại từng khâu chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền và trách nhiệm của công dân, mà còn mang theo niềm tự hào và ý thức gìn giữ chủ quyền Tổ quốc.

Khu vực bỏ phiếu được trang trí rực rỡ

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa - Tổ trưởng tổ bầu cử đảo Trường Sa

Khu vực niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cử tri đảo Trường Sa xem danh sách niêm yết cử tri