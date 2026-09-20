Hàng loạt ứng dụng ít sử dụng, ảnh trùng lặp, tin nhắn cũ hay các nội dung tải xuống có thể âm thầm chiếm hàng chục GB trên iPhone. Khi bộ nhớ gần đầy, thiết bị cũng có thể hoạt động kém mượt mà hơn. Dù vậy, thay vì lập tức nâng cấp lên một thiết bị có dung lượng lớn hơn, người dùng có thể thử 5 cách dưới đây để dọn dẹp bộ nhớ.

Bộ nhớ iPhone bị đầy có thể do nhiều nguyên nhân. Ảnh: Shutterstock

1. Xóa ứng dụng không còn sử dụng

Ứng dụng thường là một trong những nhóm dữ liệu chiếm nhiều dung lượng nhất trên iPhone. Bên cạnh những ứng dụng quen thuộc như Facebook, Instagram hay Snapchat, nhiều người còn giữ lại các ứng dụng từng gây sốt nhưng đã lâu không mở.

Người dùng có thể vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone để xem ứng dụng nào đang chiếm nhiều bộ nhớ nhất và thời điểm sử dụng gần nhất.

Nếu một ứng dụng có dung lượng lớn nhưng đã nhiều tháng không được mở, việc xóa ứng dụng có thể giúp giải phóng đáng kể dung lượng. Khi cần, người dùng vẫn có thể tải lại từ App Store.

2. Dọn dữ liệu bộ nhớ đệm của ứng dụng

Một số ứng dụng tích lũy lượng lớn dữ liệu tạm thời trong quá trình sử dụng. Việc xóa bộ nhớ đệm (cache) có thể giúp lấy lại một phần dung lượng mà không nhất thiết phải gỡ ứng dụng.

Tuy nhiên, cách xóa cache phụ thuộc vào từng ứng dụng. Một số ứng dụng cung cấp tùy chọn xóa hoặc đặt lại bộ nhớ đệm ngay trong phần cài đặt, trong khi với những ứng dụng khác, người dùng có thể phải xóa và cài đặt lại ứng dụng.

Bộ nhớ đệm sẽ tiếp tục được tạo lại trong quá trình sử dụng, vì vậy đây không phải giải pháp lâu dài nhưng hữu ích khi iPhone sắp hết dung lượng.

3. Xóa ảnh, video và tin nhắn cũ

Ảnh và video có thể là "thủ phạm" chiếm nhiều dung lượng, đặc biệt với những người thường xuyên chụp liên tiếp nhiều bức ảnh giống nhau.

Người dùng nên kiểm tra thư viện và xóa ảnh trùng, ảnh mờ hoặc những nội dung đã được sao lưu ở nơi khác. Với ảnh, có thể sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây phù hợp để giảm lượng dữ liệu lưu trực tiếp trên máy.

Tin nhắn cũng là một nguồn dữ liệu thường bị bỏ quên. Những cuộc trò chuyện cũ chứa nhiều ảnh, video hoặc tệp đính kèm có thể chiếm đáng kể bộ nhớ. Người dùng có thể thiết lập chế độ tự động xóa các tin nhắn cũ nếu không có nhu cầu lưu trữ lâu dài.

4. Kiểm tra các nội dung đã tải xuống

Nhạc, sách điện tử, podcast hay video được tải về để sử dụng ngoại tuyến có thể ngốn rất nhiều dung lượng.

Các ứng dụng như Apple Music và Spotify cho phép tải playlist hoặc album để nghe khi không có kết nối mạng. Tuy nhiên, những nội dung này vẫn được lưu trên iPhone cho đến khi người dùng chủ động xóa.

Do đó, sau một chuyến đi hoặc thời gian không còn nghe một playlist nào đó, người dùng nên kiểm tra và xóa các nội dung đã tải. Sách và đặc biệt là sách nói cũng cần được lưu ý vì một tệp có thời lượng nhiều giờ có thể chiếm đáng kể dung lượng.

5. Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt

Safari, Chrome và các trình duyệt khác đều lưu một lượng dữ liệu tạm thời trong quá trình duyệt web. Xóa cache thường không giải phóng được hàng chục GB, nhưng có thể hữu ích khi iPhone chỉ còn rất ít dung lượng trống.

Với Safari, người dùng có thể vào Cài đặt > Safari > Xóa lịch sử và dữ liệu trang web. Với Chrome, thao tác được thực hiện trong phần lịch sử duyệt web của trình duyệt.

Bộ nhớ đệm sẽ tiếp tục được tạo lại theo thời gian, do đó đây chỉ là biện pháp dọn dẹp tạm thời.

Không phải mọi dữ liệu đều nên xóa. Trước khi dọn dẹp, người dùng nên kiểm tra ảnh, tài liệu hoặc nội dung tải xuống để tránh mất những tệp quan trọng.

(Theo SlashGear)