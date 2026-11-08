Vivo có thể chuẩn bị ra mắt một mẫu điện thoại gập ngang siêu nhỏ gọn, với màn hình bên trong dưới 6,5 inch, nhằm cạnh tranh trực tiếp với iPhone Duo và Samsung Galaxy Z Fold 8.

Nếu thông tin này chính xác, Vivo có thể trở thành một trong những nhà sản xuất tiên phong đưa thiết kế điện thoại gập ngang trở lại với triết lý nhỏ gọn, thay vì tập trung tối đa hóa không gian hiển thị như các đối thủ hiện nay.

Một điện thoại gập cạnh tranh với iPhone Duo (với kích thước nhỏ hơn) đang được Vivo phát triển. Ảnh: PhoneArena

Vivo phát triển smartphone màn hình gập ngang dưới 6,5 inch

Theo nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station, Vivo đang nghiên cứu một mẫu smartphone màn hình gập ngang mới, hướng đến cạnh tranh trong phân khúc thiết bị gập màn hình rộng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất nằm ở kích thước của sản phẩm.

Thay vì sử dụng màn hình bên trong khoảng 7,6 inch như những mẫu điện thoại gập cao cấp hiện nay, thiết bị mới của Vivo được cho là sở hữu màn hình khi mở ra có kích thước dưới 6,5 inch.

Đây là con số khá bất ngờ trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến cuộc đua mở rộng không gian hiển thị trên smartphone màn hình gập.

Với kích thước này, thiết bị có thể mang đến trải nghiệm nhỏ gọn hơn đáng kể so với những đối thủ cùng phân khúc.

Màn hình bên ngoài khi gập lại cũng được dự đoán có kích thước khá khiêm tốn, thậm chí dưới ngưỡng 4 inch.

Dù vậy, không thể đơn giản lấy kích thước màn hình bên trong chia đôi để xác định kích thước màn hình ngoài.

Trên thực tế, phần viền màn hình tại khu vực bản lề thường dày hơn đáng kể, trong khi màn hình ngoài có thể được thiết kế gần như tràn viền.

Vì vậy, kích thước thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào cách Vivo bố trí bản lề và cấu trúc thân máy.

Nếu trở thành sản phẩm thương mại, mẫu điện thoại này sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với những thiết bị gập ngang đang có mặt trên thị trường.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8 vẫn theo đuổi màn hình lớn

Để thấy rõ sự khác biệt trong chiến lược của Vivo, có thể nhìn vào hai đối thủ đáng chú ý là iPhone Duo của Apple và Galaxy Z Fold 8 của Samsung.

Đối thủ cạnh tranh của iPhone Duo có thể mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn. Ảnh: PhoneArena

Cả hai mẫu smartphone gập cao cấp này đều sử dụng màn hình bên trong khoảng 7,6 inch, lớn hơn đáng kể so với kích thước dưới 6,5 inch được đồn đoán trên thiết bị mới của Vivo.

Trong đó, Galaxy Z Fold 8 sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch, còn iPhone Duo được trang bị màn hình phụ 5,4 inch. Đây là những kích thước tương đối lớn, giúp người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ ngay cả khi thiết bị đang ở trạng thái gập.

Ngược lại, Vivo dường như muốn tạo ra một chiếc smartphone gập có kích thước gần với điện thoại truyền thống hơn.

Người dùng có thể dễ dàng cầm nắm, mang theo và sử dụng bằng một tay, trong khi vẫn có khả năng mở rộng màn hình khi cần thiết.

Sự khác biệt này phản ánh hai hướng phát triển đang dần hình thành trên thị trường điện thoại gập.

Một bên ưu tiên màn hình lớn để phục vụ đa nhiệm, giải trí và công việc; bên còn lại tập trung vào tính di động, sự tiện lợi và khả năng sử dụng hằng ngày.

Vivo có thể tạo ra phân khúc điện thoại gập nhỏ gọn mới

Trong nhiều năm qua, các nhà sản xuất smartphone thường xem kích thước màn hình là một trong những yếu tố quan trọng để tạo lợi thế cạnh tranh.

Xu hướng này càng thể hiện rõ trên điện thoại gập, khi các hãng liên tục tìm cách tăng diện tích hiển thị nhằm biến thiết bị thành sự kết hợp giữa smartphone và máy tính bảng.

Tuy nhiên, màn hình lớn cũng kéo theo những đánh đổi về kích thước, trọng lượng và khả năng sử dụng bằng một tay. Đây có thể là khoảng trống mà Vivo đang muốn khai thác.

Một số thương hiệu Trung Quốc cũng đang phát triển những thiết bị gập ngang theo hướng màn hình rộng, nhưng phần lớn vẫn tập trung vào kích thước màn hình bên trong khoảng 7,6 inch.

Nếu Vivo thực sự đưa ra một sản phẩm nhỏ hơn đáng kể, hãng có thể tạo nên một lựa chọn khác biệt cho nhóm khách hàng không muốn sử dụng những chiếc điện thoại gập quá lớn.

(Theo PhoneArena)