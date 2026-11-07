Thiết kế cụm camera mới của Galaxy S27 Ultra có thể không đẹp với nhiều người, nhưng Samsung có lý do để làm điều này với flagship hàng đầu năm 2027 của hãng.

Đến thời điểm này, nhiều người đã nhìn thấy những hình ảnh rò rỉ về thiết kế Galaxy S27 Ultra. Phải nói rằng, phản ứng ban đầu từ cộng đồng công nghệ Android không mấy tích cực. Thậm chí, việc Samsung được cho là sẽ từ bỏ cụm camera tách rời đặc trưng để chuyển sang thiết kế bệ camera lồi liền khối, gợi nhớ đến iPhone Pro, đang trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Samsung có lý do để lựa chọn thiết kế giống iPhone

Dòng Galaxy S Ultra thực sự đã đến lúc cần một cuộc thay đổi ngoại hình. Trong vài năm qua, Samsung gần như duy trì cùng một ngôn ngữ thiết kế, dù đã có một số điều chỉnh đáng kể.

Mẫu Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Việc chuyển từ các góc vuông sắc cạnh và màn hình cong sang khung viền phẳng, góc bo tròn là một thay đổi lớn. Nhưng xét tổng thể, thiết kế của dòng Galaxy S Ultra vẫn khá nhất quán kể từ thời Galaxy S22 Ultra.

Khi một sản phẩm cần được làm mới, nhà sản xuất thường có hai lựa chọn: tạo ra một thiết kế hoàn toàn khác biệt, chưa từng xuất hiện trước đây hoặc tham khảo những gì đối thủ đang làm và áp dụng những ý tưởng đã được chứng minh là hiệu quả.

Samsung dường như đang nghiêng về lựa chọn thứ hai. Và hãng không đáng bị chỉ trích quá nặng nề vì điều đó. Thực tế, đổi mới đột phá không còn là dấu ấn nổi bật của Samsung trong vài năm gần đây.

Samsung từng là hãng liên tục tạo ra những sản phẩm tiên phong, mang đến các tính năng phần cứng độc đáo và chưa từng xuất hiện trên thị trường. Nhưng thời kỳ đó dường như đã qua. Đây là thực tế không mấy vui vẻ, song người dùng có lẽ cần nhìn nhận thẳng thắn thay vì kỳ vọng Samsung luôn tạo ra những cuộc cách mạng thiết kế ở mỗi thế hệ.

Camera mới có thể mở đường cho MagSafe trên Galaxy S27 Ultra

Điều khiến fan hào hứng hơn cả không nằm ở ngoại hình mà là những thay đổi về tính năng có thể đi kèm thiết kế mới.

Việc đưa toàn bộ camera lên một bệ thống nhất ở mặt lưng có thể tạo thêm không gian để Samsung tích hợp hệ thống nam châm bên trong thân máy. Nếu điều này trở thành hiện thực, Galaxy S27 Ultra có thể hỗ trợ các phụ kiện từ tính tương tự MagSafe của Apple.

Đây sẽ là một nâng cấp đáng giá đối với những người thường xuyên sử dụng phụ kiện như sạc không dây, ví gắn lưng, giá đỡ điện thoại hay chân đế từ tính.

Sự tiện lợi mà hệ sinh thái MagSafe của Apple mang lại là điều không phải bàn cãi. Trước đây, khi sử dụng điện thoại Galaxy, người dùng thường phải mua thêm ốp lưng bên thứ ba có tích hợp vòng nam châm để sử dụng những phụ kiện này. Đáng tiếc, không phải sản phẩm nào trên thị trường cũng có chất lượng tốt.

Quan trọng hơn, không có gì tuyệt vời bằng cảm giác sử dụng một chiếc điện thoại nguyên bản, không cần ốp lưng nhưng vẫn hỗ trợ kết nối với phụ kiện MagSafe. Nếu Samsung thực sự đưa công nghệ này lên Galaxy S27 Ultra, đó sẽ là một cải tiến đáng kể về trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Samsung có thể thiết kế lại toàn bộ hệ thống camera

Một khả năng khác khiến người dùng kỳ vọng vào việc thay đổi vị trí cụm camera là Samsung có thể tận dụng cơ hội này để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống chụp ảnh.

Thực tế, camera Galaxy trong những năm gần đây chưa thực sự duy trì được vị thế dẫn đầu ở mọi tình huống, đặc biệt khi chụp trong môi trường thiếu sáng hoặc ghi lại những chủ thể đang chuyển động.

Galaxy S27 Ultra có thể cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Trung Quốc khi thiết kế lại cụm camera sau. Ảnh: TheGalox/X

Một trong những nguyên nhân nằm ở cách Samsung xử lý ảnh, khi điện thoại thường ưu tiên ISO thấp và tốc độ màn trập chậm hơn. Cách tiếp cận này có thể phù hợp khi chụp phong cảnh núi non hoặc những chủ thể đứng yên, nhưng lại trở thành hạn chế khi chụp trẻ em và thú cưng đang di chuyển.

Ngoài ra, Samsung được cho là sẽ loại bỏ camera tele 3x vốn đã trở nên lỗi thời. Thay vào đó, fan kỳ vọng hãng trang bị một camera tiềm vọng có độ phân giải cao, tiêu cự ngắn hơn, cho phép zoom mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh gần như không suy giảm.

Đây là hướng đi mà nhiều nhà sản xuất smartphone cao cấp đang theo đuổi, đặc biệt là Oppo, Vivo, Xiaomi và Huawei/Honor. Nếu Samsung thực hiện thay đổi tương tự, Galaxy S27 Ultra có thể cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Trung Quốc.

Galaxy S27 Ultra có thể là bước tiến quan trọng của Samsung

Galaxy S27 Ultra dù có ngoại hình tệ như những lời chỉ trích ban đầu, nhưng thiết kế mới có thể mang đến các nâng cấp mới hữu dụng hơn.

Tất nhiên, đây vẫn có thể là kiểu thiết kế khiến nhiều người không thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cảm giác khó chịu đó có lẽ chỉ kéo dài vài phút sau khi mở hộp, trước khi người dùng dần quen với diện mạo mới.

Điều thực sự quan trọng không phải là chiếc điện thoại trông giống sản phẩm nào, mà là những tính năng nó mang lại, trải nghiệm thực tế và mức giá Samsung đưa ra.

Nếu những thay đổi về camera, khả năng tương thích phụ kiện từ tính và trải nghiệm chụp ảnh trở thành hiện thực, Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có thể là một bước tiến đáng kể theo hướng đúng đắn đối với Samsung.

(Theo PhoneArena, Android Headlines)