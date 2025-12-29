Tầm quan trọng của AI trong kỷ nguyên đám mây

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực công nghệ, trở thành động lực phát triển chính của thị trường điện toán đám mây. Để ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp không chỉ cần một hạ tầng đám mây mạnh mẽ mà còn phải đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng, nhằm đáp ứng khối lượng dữ liệu lớn và tính toán phức tạp.

Theo báo cáo của Trung Tâm Dữ Liệu & Điện Toán Đám Mây Việt Nam, thị trường Cloud tại Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển với mức tăng trưởng bình quân 16%/năm. Tới năm 2030, thị trường này được dự báo đạt 1,5 tỷ USD, trở thành một trong những nền tảng quan trọng của kinh tế số quốc gia. Tại Việt Nam, 93% doanh nghiệp đã ứng dụng ít nhất một công cụ AI để giao tiếp và tiếp cận khách hàng, cho thấy mức độ sẵn sàng tiếp nhận đổi mới công nghệ.

Điện toán đám mây hiện đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số, cung cấp các hệ thống có khả năng mở rộng, thích ứng và hiệu quả hơn

Bộ K&CN đang thúc đẩy điện toán đám mây và AI. Có nhiều chính sách thúc đẩy ứng dụng dụng điện toán đám mây và AI để nâng cao năng lực của các cơ quan nhà nước để quản lý và sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn, đẩy nhanh hành trình hướng tới tương lai số của Việt Nam. Điện toán đám mây hiện đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số, cung cấp các hệ thống có khả năng mở rộng, thích ứng và hiệu quả hơn. Bằng cách áp dụng các giải pháp đám mây, các tổ chức có thể đổi mới nhanh hơn và phản ứng nhanh với các nhu cầu của thị trường.

AI cũng đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số. Ngoài việc tự động hóa các quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động, AI còn có tiềm năng cách mạng hóa các dịch vụ công và tối ưu hóa các chức năng của chính phủ.

Trên thực tế, Việt Nam đã bắt đầu tích hợp AI vào khu vực công, ứng dụng trong thành phố thông minh và cung cấp trợ lý ảo cho công chức và người dân. Không chỉ dừng ở việc áp dụng các công nghệ, Việt Nam đang ưu tiên phát triển kỹ năng số và kỹ năng AI cho lực lượng lao động.

Chuyển đổi số về bản chất là quá trình tái cấu trúc cách thức vận hành của tổ chức và xã hội dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Trong quá trình đó, nhu cầu về một hạ tầng linh hoạt, có khả năng mở rộng nhanh, ổn định và an toàn trở nên mang tính sống còn. Các mô hình hạ tầng CNTT truyền thống, với máy chủ đặt tại chỗ, chi phí đầu tư lớn và khả năng mở rộng hạn chế, ngày càng bộc lộ những điểm nghẽn rõ rệt. Điện toán đám mây xuất hiện như lời giải cho bài toán này, cho phép các tổ chức tiếp cận tài nguyên tính toán, lưu trữ và nền tảng ứng dụng theo nhu cầu, trả tiền theo mức sử dụng và triển khai dịch vụ ở quy mô lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số diễn ra đồng thời ở cả khu vực doanh nghiệp và khu vực công, với quy mô và tốc độ ngày càng tăng. Điều này khiến cloud không còn là lựa chọn “nên có”, mà trở thành điều kiện tiên quyết để các sáng kiến số có thể vận hành hiệu quả. Từ các startup công nghệ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các tập đoàn lớn, từ trường học, bệnh viện đến các cơ quan quản lý nhà nước, điện toán đám mây đang dần trở thành nền móng chung cho các hoạt động số hóa.

Cloud giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và mở rộng linh hoạt trong môi trường cạnh tranh số. Tại Việt Nam, ngày càng nhiều doanh nghiệp coi cloud là nền tảng mặc định cho chiến lược chuyển đổi số. Cloud trở thành không gian nơi dữ liệu được tập trung, các ứng dụng được kết nối và AI được triển khai. Chính sự kết hợp này đang tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn có cơ hội bứt phá trong nền kinh tế số khu vực.

Bên cạnh khu vực doanh nghiệp, điện toán đám mây đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong các lĩnh vực xã hội trọng yếu như giáo dục, y tế và dịch vụ công tại Việt Nam. Đây là những lĩnh vực có khối lượng dữ liệu lớn, nhu cầu truy cập cao và yêu cầu nghiêm ngặt về tính liên tục của dịch vụ, nơi cloud thể hiện rõ vai trò hạ tầng nền tảng.

Điện toán đám mây đang trở thành hạ tầng trọng yếu

Điện toán đám mây đang trở thành hạ tầng trọng yếu cho chuyển đổi số tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, mở rộng linh hoạt và bảo đảm dịch vụ ổn định. Nhiều lĩnh vực đã ứng dụng mạnh mẽ: giáo dục triển khai học trực tuyến, y tế lưu trữ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa.

Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ Cloud tiên phong ở Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong xây dựng các giải pháp về thành phố thông minh để áp dụng tại Việt Nam. Với vai trò là nhà cung cấp hạ tầng dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin hàng đầu, VNPT đã triển khai nền tảng thu thập, lưu trữ, phân tích và chia sẻ dữ liệu; xây dựng hạ tầng thông tin an toàn, bảo mật; nền tảng đám mây cung cấp dịch vụ máy chủ ảo… Giải pháp VNPT Cloud - nền tảng đám mây của Tập đoàn VNPT được kế thừa những công nghệ hàng đầu trên thế giới, trong đó có nền tảng OpenSack (là nền tảng đang được hơn 500 công ty công nghệ lớn trên thế giới chung tay phát triển như: NASA, IBM, CISCO, Rackspace … và được tin dùng bởi các công ty công nghệ khác như: Ebay, NTT Japan, Yahoo).

Hiện nay, VNPT Cloud cũng đang được nhiều cơ quan, ban ngành trong nước tin tưởng và lựa chọn sử dụng là nền tảng hạ tầng số cho việc phát triển các ứng dụng. Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự gia tăng dân số các khu vực thành thị, các thành phố có thể tận dụng tiềm năng mạnh mẽ của những giải pháp đám mây VNPT Cloud như để cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, tăng cường sự phát triển bền vững trong tương lai.

Đại diện Viettel IDC cho biết, dịch vụ Trung tâm dữ liệu (DC) đang có sự dịch chuyển từ thị trường sơ cấp (các nước phát triển) về các thị trường thứ cấp (các nước đang phát triển), trong đó có Việt Nam.

“Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng về dịch vụ trung tâm dữ liệu nhưng lại luôn đi sau các nước. Xét ở quy mô thị trường, Việt Nam hiện chỉ bằng 1/15 so với Singapore, 1/5 Indonesia và Malaysia”, đại diện Viettel IDC cho hay.

Viettel IDC, Việt Nam có các động lực để phát triển thị trường này (giá nhân lực rẻ, chi phí xây dựng rẻ hơn quy mô dân số đông…) nhưng lại tăng trưởng chậm hơn do một số rào cản nhất định. Một trong số đó là kết nối cáp quang biển vừa thiếu, vừa không ổn định khiến dịch vụ trung tâm dữ liệu của Việt Nam chưa bùng nổ như kỳ vọng.

VNG Cloud, đơn vị cung cấp giải pháp hạ tầng đám mây thuộc VNG Digital Business, vừa chính thức ra mắt hạ tầng điện toán đám mây liên vùng (multi-region) đầu tiên của Việt Nam tại Hà Nội và TP.HCM. Với tốc độ băng thông riêng lên đến 50Gbps, hạ tầng này cho phép sao lưu và đối chiếu dữ liệu một cách nhanh chóng, giảm thiểu tối đa độ trễ dữ liệu giữa hai vùng Bắc - Nam, giúp trải nghiệm người dùng cuối được liền mạch, thông suốt.

Ông Trần Anh Nhân, Giám đốc Công nghệ VNG Cloud, cho biết: “Việc hình thành hạ tầng điện toán đám mây liên vùng là cơ sở để những doanh nghiệp ở hai vùng có nền kinh tế số phát triển tiếp cận với nguồn tài nguyên tính toán dồi dào, dịch vụ lưu trữ đám mây tiên tiến, ít rủi ro, giúp họ nhanh chóng chuyển đổi số và phát triển kinh doanh đa khu vực”.

Ngày 16/12/2025, VNG Cloud và GreenNode chính thức hợp nhất dưới thương hiệu GreenNode, đánh dấu bước tái cấu trúc quan trọng trong chiến lược “AI-first” của VNG, củng cố vị thế trong lĩnh vực hạ tầng AI Cloud tại Việt Nam và đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp AI Cloud hàng đầu khu vực.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG chia sẻ: “Quyết định hợp nhất VNG Cloud và GreenNode phản ánh cách chúng tôi nhìn nhận lại bài toán hạ tầng trong kỷ nguyên AI. Khi doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm sang triển khai AI ở quy mô lớn, thách thức không còn nằm ở công nghệ, mà ở việc đưa AI vào vận hành một cách nhanh chóng, ổn định, có kiểm soát, và được người dùng chấp nhận”.

Lãnh đạo VNG chia sẻ về cơ hội cho các nền tảng điện toán đám mây

Việc hợp nhất hai thương hiệu giúp GreenNode trở thành một trong số ít nền tảng tại Việt Nam cung cấp đầy đủ cả Cloud truyền thống lẫn AI Cloud hiệu suất cao trên cùng một hệ sinh thái. Doanh nghiệp khách hàng có thể vừa huấn luyện và tinh chỉnh mô hình, vừa triển khai các ứng dụng AI trên cùng một nền tảng, thay vì phải phối hợp nhiều nhà cung cấp khác nhau. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro tích hợp, đơn giản hóa vận hành, đồng thời mang lại lợi thế về chi phí cho các doanh nghiệp đang mở rộng nhanh hoặc phải xử lý khối lượng công việc phức tạp như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bán lẻ…

“Cloud First” và nền tảng cho kinh tế số phát triển bền vững

Cloud first là phương thức tiếp cận điện toán đám mây liên quan đến áp dụng công nghệ đám mây cho tất cả ứng dụng, nền tảng và cơ sở hạ tầng mới. Chiến lược này ưu tiên sử dụng nền tảng điện toán đám mây hơn là sử dụng các hệ thống cũ.

Chiến lược ưu tiên đám mây là một phương thức kinh doanh nhấn mạnh vào ứng dụng các công nghệ điện toán đám mây làm phương tiện chính để cung cấp các dịch vụ IT, khác hẳn với chiến lược dựa trên kiến trúc CNTT truyền thống. Mục tiêu của chiến lược này là giảm chi phí và nâng cao chất lượng cũng như tốc độ cung cấp dịch vụ.

Nhận thức rõ vai trò chiến lược của điện toán đám mây, Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy định hướng “Cloud First” trong xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin. Chiến lược này không chỉ nhằm thống nhất hạ tầng, tránh đầu tư phân tán và trùng lặp, mà còn hướng tới bảo đảm an toàn dữ liệu quốc gia và chủ quyền số trong kỷ nguyên số hóa toàn diện.

Cloud First phản ánh một thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý hạ tầng CNTT của khu vực công. Thay vì mỗi cơ quan tự xây dựng và vận hành hệ thống riêng lẻ, cloud cho phép chia sẻ hạ tầng, chuẩn hóa nền tảng và tăng cường khả năng liên thông dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dữ liệu đang trở thành tài sản chiến lược và là nền tảng cho các ứng dụng AI trong quản lý nhà nước.

Việc phát triển các nền tảng cloud trong nước, kết hợp với các tiêu chuẩn bảo mật và quản trị dữ liệu chặt chẽ, giúp Việt Nam vừa tận dụng được lợi thế của công nghệ cloud, vừa bảo đảm an toàn và chủ quyền dữ liệu. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin của xã hội đối với các dịch vụ số, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như dữ liệu dân cư, y tế và tài chính.

Ở tầm vĩ mô, cloud được xem là nền tảng vững chắc cho kinh tế số phát triển bền vững. Kinh tế số không chỉ dựa trên các ứng dụng riêng lẻ, mà dựa trên một hệ sinh thái số nơi dữ liệu, nền tảng và dịch vụ được kết nối chặt chẽ. Điện toán đám mây chính là “lớp nền” cho hệ sinh thái đó, cho phép các công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn, IoT được triển khai nhanh chóng và ở quy mô lớn.

Tuy nhiên, để cloud thực sự phát huy vai trò hạ tầng chiến lược, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ vào nhiều yếu tố. Đó là hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu và an toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực cloud và an ninh mạng, thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cloud trong nước và nâng cao nhận thức của các tổ chức về quản trị rủi ro trong môi trường đám mây.

Trong dài hạn, điện toán đám mây không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là câu chuyện phát triển. Một nền kinh tế số bền vững đòi hỏi hạ tầng số bền vững, linh hoạt và đáng tin cậy. Cloud, với khả năng tối ưu chi phí, mở rộng linh hoạt và bảo đảm dịch vụ ổn định, đang từng bước khẳng định vai trò là hạ tầng trọng yếu cho chuyển đổi số tại Việt Nam, tạo nền móng cho tăng trưởng, đổi mới và năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Thái Khang