Cậu bé viral với những câu thoại chất

Ngay từ tập đầu tiên, nhân vật Chiến Đo đã khiến khán giả bật cười với ngoại hình mũm mĩm, tinh nghịch và những màn "khịa" rất đời với nhóm Đại bản doanh của Thị Tú. Những câu thoại của nhân vật này trở thành hiện tượng mạng, giúp mỗi clip về Chiến Đo trên TikTok, Facebook đạt hàng chục triệu lượt xem.

Không chỉ gây ấn tượng bằng sự hài hước, Chiến Đo còn khiến khán giả bất ngờ với khả năng thể hiện nội tâm, biểu cảm đa dạng.

Muối Dubai với vai Chiến Đo.

Chia sẻ với VietNamNet về quá trình hóa thân thành Chiến Đo, Gia Bảo cho biết đã dành hơn 1 tháng hè, chấp nhận phơi nắng để có ngoại hình, màu da giống trẻ em nông thôn. Có những phân cảnh như cảnh hỗn chiến dưới đầm nước, Gia Bảo phải cố gắng vượt qua cảm giác buồn nôn vì… bẩn. Ngoài ra, Gia Bảo còn tập đi xe đạp để nhập vai trọn vẹn hơn.

Trái ngược hình ảnh cậu bé học dốt trong phim, ngoài đời Gia Bảo sở hữu bảng thành tích đáng nể. Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, mẹ của Muối Dubai cho biết cậu bé hiện là học sinh lớp 6A9, Liên đội trưởng trường THCS Tây Mỗ 3 (Hà Nội), hội viên CLB cán bộ đội Hà Nội (Trường Lê Duẩn). Gia Bảo là học sinh giỏi toàn diện, từng 2 năm liên tiếp giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế cùng nhiều huy chương ở các bộ môn tiếng Anh, Tin học…

Mới đây, em nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và là một trong những học sinh tiêu biểu được Phó Thủ tướng tặng quà.

Muối Dubai là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình.

Gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình

Trước khi nổi bật với vai Chiến Đo, Gia Bảo từng là gương mặt quen thuộc với khán giả nhí qua hàng loạt chương trình và phim ảnh: vai chính trong 150 tập Trạng Nhí, MC chương trình thiếu nhi Hoa vui ca (VTV3), Quán quân Siêu thần tượng nhí, tham gia: Trạng nguyên Nhí, Nhanh như Chớp Nhí, Chiến binh tí hon, Đấu trường tài năng, Vì tầm vóc Việt…

Cậu bé cũng góp mặt trong nhiều chương trình lớn trên sóng VTV như: Tết rộn ràng khắp nơi - Tín vật năm mới, Về miền cổ tích.