Bối cảnh phim tuyệt đẹp tại Ninh Bình.

Nối sóng Cầu vồng ở phía chân trời vừa kết thúc là Cách em 1 milimet do cặp đạo diễn Phạm Gia Phương - Trần Trọng Khôi từng gây bão với phim Độc đạo trên sóng năm ngoái cầm trịch.

Phim là câu chuyện tình bạn của nhóm trẻ ở Làng Mây, nơi Tú - một cô bé hiếu động, tinh nghịch, yêu sự công bằng, luôn mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như thần dân của ‘đại bản doanh’ mà cô bé lập nên. Đại bản doanh ấy có Bách - cậu bé nhà bên học giỏi, ngoan ngoãn; có Thư ‘ống bơ’ với khả năng tính tiền nổi bật; có Biên cậu bé mồ côi vô cùng tình cảm chăm chỉ và khéo tay; có Đức đáng yêu, nghịch ngợm, hâm mộ Tú vô vàn.

Và ở đó còn có Quyên - chị gái Đức, cô bé xinh xắn, đáng yêu, được cả nhóm coi như một thiên thần yếu ớt cần bảo vệ khi Quyên bị bệnh tim bẩm sinh. Đám trẻ đã có một tuổi thơ rực rỡ, tươi sáng, đầy trò nghịch và những trận chiến nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào sâu lắng của tình bạn. Trong nhóm, dần hình thành một tam giác nhỏ thú vị, khi Đức luôn là cái đuôi nhỏ của Tú, còn Tú là cái đuôi nhỏ của Bách. Tú tuyên bố lớn lên sẽ lấy Bách làm chồng.

Dàn diễn viên nhí trong phim.

Cùng với thơ ấu của nhóm bạn nhỏ, còn có câu chuyện mối tình đầu chớm nở của Viễn, anh trai Tú và Ngân, chị gái Bách. Cặp đôi láng giềng giỏi giang nhưng thường xuyên khắc khẩu này tạo nên ký ức đẹp về những rung động đầu đời. Nhưng rồi chẳng có gì tồn tại mãi mãi, biến cố ập đến khiến những đứa trẻ phải xa nhau và có cuộc đời của riêng mình. Tuổi thơ tươi đẹp và 1 bí mật bị ẩn giấu trở thành một phần ký ức của mỗi người.

Hơn 20 năm sau, Tú bận rộn với công việc của một giám đốc vận hành tại công ty do chính anh trai cô Viễn và những người bạn cũ lập ra. Và ở dịp tình cờ, khi cả nhóm bạn quay về làng Mây, bí mật năm xưa được vén màn, đánh thức ký ức tưởng sẽ bị ngủ vùi mãi mãi.

Kể từ Đội đặc nhiệm nhà C21 cách đây gần 20 năm, VFC mới lại có một bộ phim truyền hình dài tập mà tuyến nhân vật chính là những đứa trẻ đang ở độ tuổi đi học.

Hoàng Long gây chú ý gần đây với vai Sen trong "Mưa đỏ".

Bộ phim cũng là lần ‘chào sân’ của rất nhiều bạn nhỏ tài năng như Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng. Cùng với đó là sự tái ngộ của dàn diễn viên được yêu mến, hoá thân thành các thành viên của ‘đại bản doanh’ Làng Mây ở giai đoạn trưởng thành như Huyền Lizzie Hà Việt Dũng, Hoàng Long, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu….

Hoàng Long hiện đang phủ sóng ngoài rạp chiếu với vai Sen trong bom tấn Mưa đỏ cũng như sóng VTV1 với vai Thượng uý Đông trong Có anh nơi ấy bình yên. Trọng Lân vừa chia tay vai Tuấn trong Cầu vồng ở phía chân trời trên sóng VTV3 tuần trước. Hà Việt Dũng từng rất được yêu thích với vai Long trong Độc đạo cũng trở lại trong tác phẩm mới của Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi. Phim cũng đánh dấu sự trở lại của Huyền Lizzie sau hơn 1 năm vắng bóng kể từ Chúng ta của 8 năm sau.

Phim còn có sự tham gia của Huyền Lizzie và Huỳnh Anh trong giai đoạn trưởng thành của các nhân vật.

Cách em 1 milimet chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần bắt đầu từ 4/9/2025.