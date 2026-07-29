Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 33 và cũng là tập cuối lên sóng tối nay, 29/7, Sơn (Đức Hiếu) quyết định sang tên công ty cho Diệu (Quỳnh Châu). Biết Diệu ngại chuyện tiền nong, Sơn đưa ra 2 phương án cho cô. Thứ nhất là chuyển toàn bộ số tiền mua công ty sang một khoản nợ với lãi suất thấp và Diệu sẽ nợ Sơn số tiền này. Phương án 2 là công ty và Sơn sẽ thuộc quyền sở hữu của Diệu.

Trong khi đó, Dương (Tiến Lộc) đã tìm được nơi ở hiện tại của Trang (Thanh Tâm) khiến cô vô cùng bất ngờ. Dương không trả lời câu hỏi của Trang mà lao tới ôm cô trong nước mắt.

Ở diễn biến khác, Sinh (Quang Sự) và Diệu đang định trao nhau nụ hôn đầu tiên thì ông Đăng (Chí Trung) mở cửa vào nhà khiến cặp đôi ngượng ngùng. Ông Đăng rất vui vì cuối cùng con gái cũng đến với Sinh. Diệu trách Sinh vì không chịu khoá cửa khiến bố phát hiện nào ngờ Sinh đáp: "Yêu nhau hôn nhau, ôm nhau là bình thường mà. Tại bố em không gõ cửa". Phát hiện nhà có camera, Sinh bạo dạn nói: "Con chào bố Đăng" rồi hôn Diệu như lời nhắn tới ông Đăng.

Dương và Trang sẽ đến với nhau? Diệu sẽ chọn phương án nào của Sơn? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập cuối lên sóng tối nay trên VTV3.