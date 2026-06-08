Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 10 lên sóng tối 8/6, sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng Trang (Thanh Tâm) cũng chịu phản hồi Dương (Tiến Lộc). Khi Dương tới nhà, Trang hỏi: "Anh có còn yêu vợ anh không? Hai vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc không?" Khi nghe trả lời "có", Trang nói Dương hãy đi về và "mình dừng lại ở đây được rồi".

Dương quay lại nhà Trang, thấy cô khóc lóc yếu đuối, anh rất sốt ruột. "Anh không biết phải diễn tả thế nào cả nhưng lúc nào cũng thấy lo lắng cho em. Lúc nào anh cũng sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với em. Cứ nghĩ về em anh lại thấy không yên lòng. Anh không biết mình có bị làm sao không nữa. Anh...", chưa để Dương nói hết câu, Trang đã lao tới khoá môi anh.

Ở diễn biến khác, Diệu (Quỳnh Châu) uống say và người chăm sóc cô là ông Đăng (Chí Trung) chứ không phải Dương. Biết Diệu say nên Sinh (Quang Sự) mang đồ uống giải rượu qua nhà cho cô. Ông Đăng trách mọi người vì đã không cản con gái uống.

Dương chính thức lọt lưới tình của Trang? Diệu biết mình đã mất chồng? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 10 lên sóng 20h tối 8/6 trên VTV3.