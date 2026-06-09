Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 11 lên sóng tối nay, 9/6, Tài (Tuấn Tú) khuyên Nguyệt (Thanh Hương) hãy quên đi quá khứ bởi giờ đã có mọi người ở khu tập thể lo cho Nguyệt và không để cô phải khổ nữa.

"Chị biết là em và mọi người muốn tốt cho mẹ con chị nhưng chị cũng có lòng tự trọng. Nếu chị cứ sống dựa trên lòng tốt của mọi người như vậy chẳng khác nào là kẻ vô tích sự. Em muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng nếu em muốn chị em mình về sau nói chuyện vui vẻ, vô tư như trước em đừng ban ơn cho mẹ con chị nữa", Nguyệt nói.

Ở diễn biến khác, Trang (Thanh Tâm) lặng lẽ dọn nhà để tránh mặt Dương (Tiến Lộc) sau đêm đi quá giới hạn với anh. Tuy nhiên Dương vẫn không ngừng lo lắng cho Trang và cảm thấy có lỗi với cô. "Có gì đâu mà anh phải nặng nề. Sai thì mình sửa, lớn hết cả rồi anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra", Trang nói. Dù vậy Dương không đồng ý với quan điểm này.

Trong khi đó, chú của Thành - nhân viên cũ của xưởng may - tới tìm Sinh (Quang Sự) để tính sổ. Thấy anh bị đánh, Diệu (Quỳnh Châu) chạy ra bảo vệ Sinh. Người này nói vì bị Sinh đuổi việc nên cháu ông đã tự tử.

Sinh sẽ làm gì trước sự cố này? Dương tìm cách níu kéo Trang? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 11 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.