Ngày 12/3, Kbizoom đưa tin nữ diễn viên Vương Thiêm Vũ gặp tai nạn nghiêm trọng trong bữa tiệc sinh nhật của mình, khiến cô bị bỏng nặng ở vùng mặt.

Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra khi nữ diễn viên thử thực hiện trào lưu “bánh sinh nhật bốc lửa” đang lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, Vương Thiêm Vũ ngậm rượu trong miệng rồi thổi về phía chiếc bánh sinh nhật có nến đang cháy nhằm tạo hiệu ứng ngọn lửa bùng lên.

Nữ diễn viên trước khi tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên, màn biểu diễn nhanh chóng mất kiểm soát khi ngọn lửa bất ngờ bùng ngược về phía cô. Vụ việc khiến tóc và lông mi của nữ diễn viên bị cháy, trong khi phần dưới khuôn mặt và vùng cổ cũng bị bỏng khá nghiêm trọng.

Sau tai nạn, Vương Thiêm Vũ được đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo nguồn tin từ Sohu, cô có thể phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật trong vài tháng để hồi phục.

Thậm chí, nữ diễn viên còn đối mặt nguy cơ để lại sẹo hoặc tổn thương vĩnh viễn trên khuôn mặt, điều có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất.

Chia sẻ về sự cố, Vương Thiêm Vũ cho biết cô quyết định thử trào lưu này sau khi xem nhiều video tương tự trên mạng. “Hoàn toàn không có cảnh báo nào về mức độ nguy hiểm. Tôi nghĩ việc đăng những video như vậy chỉ để thu hút sự chú ý nhưng lại che giấu rủi ro là cực kỳ vô trách nhiệm”, cô nói.

Gương mặt nữ diễn viên cần nhiều tháng để phục hồi.

Sau khi thông tin lan truyền, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho nữ diễn viên. Một số ý kiến cũng cho rằng đây là lời cảnh báo về việc mù quáng chạy theo những trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội.

Sinh năm 1999, Vương Thiêm Vũ gia nhập làng giải trí từ năm 2016 khi xuất hiện trong bộ phim Mỹ nhân ngư. Sau đó, cô tiếp tục tham gia một số dự án điện ảnh và truyền hình như Sunny Sisters, Four Years of Life, To Be a Better Girl...