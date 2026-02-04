Kwon Eun Bi đăng tải loạt ảnh cận cảnh vùng mũi và môi bị bỏng, kèm theo chia sẻ về quá trình điều trị. Trong ảnh, làn da nữ ca sĩ đỏ rát, xuất hiện mụn nước và vảy đóng, cho thấy tình trạng tổn thương khá nghiêm trọng.

Phần mũi và môi của nữ ca sĩ tổn thương khá nghiêm trọng.

Trên Instagram, Kwon Eun Bi cho biết các vết bỏng xuất hiện sau hành trình chinh phục đỉnh Uhuru Peak - điểm cao nhất của núi Kilimanjaro cao 5.895m. Cô thừa nhận chuyến leo núi khó khăn hơn nhiều so với dự đoán, khi cả thể lực lẫn tinh thần đều suy kiệt vì thiếu oxy.

Giải thích về tình trạng da, nữ ca sĩ chia sẻ: “Trông như ảnh chụp ở phòng khám da liễu nhưng đó là mặt tôi. Sau khi leo Kilimanjaro, tôi bị bỏng độ 2 ở mũi và môi”.

Kwon Eun Bi cho biết trong suốt hành trình, cô đã bôi thuốc và che chắn cẩn thận mỗi ngày. Hiện các vết đỏ đã dịu bớt, song da bắt đầu sẫm màu và xuất hiện đốm nám. “Da bị sạm, có vết thâm và đỏ nhưng nhìn chung đang dần ổn hơn”, cô nói.

Sinh năm 1995 tại Seoul, Kwon Eun Bi là ca sĩ, vũ công nổi tiếng, từng giữ vai trò trưởng nhóm IZONE. Sau khi nhóm tan rã, cô ra mắt solo năm 2021 với mini album OPEN, dần xây dựng hình ảnh trưởng thành, cá tính.

Kwon Eun Bi tại lễ hội âm nhạc WATERBOMB.

Các ca khúc như Door, Glitch, Underwater cùng loạt màn trình diễn bùng nổ tại các lễ hội âm nhạc đã giúp cô được mệnh danh là “nữ hoàng WATERBOMB”.

Màn trình diễn tại WATERBOMB:

Nguồn: Korea Boo