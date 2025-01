Danh sách đề cử Oscar lần thứ 97 được công bố đêm 23/1 sau 2 tuần trì hoãn do thảm hoạ cháy rừng ở Los Angeles. Các đề cử chủ yếu trùng với những cái tên nổi bật tại Quả cầu vàng và các giải thưởng lớn trước đó.

Zoe Saldaña trong "Emilia Pérez". Ảnh: Shanna Besson/Page 114/Why Not Productions/Pathé Films/France 2 Cinéma

Dẫn đầu cuộc đua là phim về trùm băng đảng Emilia Pérez với 13 đề cử. The Brutalist và phim ca nhạc Wicked về thứ 2 với 10 đề cử mỗi phim.

Với sự xuất hiện của Wicked và Emilia Pérez, đây là lần đầu kể từ năm 1968 có tới 2 bộ phim ca nhạc cùng được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất.

Cynthia Erivo trong phim "Wicked". Ảnh: Universal Pictures

Ở các hạng mục diễn xuất, có tới 13 người lần đầu được đề cử Oscar, trong đó đáng chú ý có Kieran Culkin, Demi Moore, Isabella Rossellini, Zoe Saldaña..., những cái tên đã chiến thắng tại Quả cầu vàng 2025.

Ở tuổi 63, sau hơn 40 năm làm nghề, diễn viên phim Oan hồn đình đám một thời Demi Moore mới được đề cử nhờ vai diễn trong The Substance. Vai diễn đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh âm nhạc hoặc hài kịch ở Quả cầu vàng 2025.

Demi Moore trong phim "The Substance". Ảnh: Universal Studios

Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra ngày 2/3, do Conan O’Brien dẫn dắt.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ OSCAR 2025

PHIM HAY NHẤT

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

Selena Gomez trong "Emilia Pérez". Ảnh: Page 114/Why Not Productions/Pathé Films/France 2 Cinéma

NAM DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT

Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

NAM DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Edward Norton, “A Complete Unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Cảnh trong phim “The Brutalist". Ảnh: A24

NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

Monica Barbaro, “A Complete Unknown”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “The Substance”

QUAY PHIM XUẤT SẮC NHẤT

“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

PHIM QUỐC TẾ HAY NHẤT

“I’m Still Here”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

KỊCH BẢN CHUYỂN THỂ HAY NHẤT

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

KỊCH BẢN GỐC HAY NHẤT

“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“September 5”

“The Substance”



PHIM HOẠT HÌNH XUẤT SẮC NHẤT

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”



Cảnh trong phim "The Wild Robot". Ảnh: DreamWorks

CA KHÚC GỐC HAY NHẤT

“El Mal” - phim “Emilia Pérez”

“The Journey" - phim “The Six Triple Eight”

“Like a Bird" - phim “Sing Sing”

“Mi Camino" - - phim “Emilia Pérez”

“Never Too Late" - “Elton John: Never Too Late”

TRANG ĐIỂM VÀ LÀM TÓC XUẤT SẮC NHẤT

“A Different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Wicked”

THIẾT KẾ TRANG PHỤC ĐẸP NHẤT

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Hình ảnh trong “Dune: Part Two”. (Warner Bros. Pictures)

KỸ XẢO XUẤT SẮC NHẤT

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”

Trailer "Dune: Part Two” (Dune: Hành tinh cát phần 2):