Theo Sina, An Vân Vũ qua đời tối 28/5 tại Bắc Kinh sau thời gian tích cực điều trị bệnh. Thông tin được chính diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng xác nhận với truyền thông.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ ảnh chụp cùng An Vân Vũ (phải) khi đến thăm ông năm ngoái.

Lục Tiểu Linh Đồng đăng tải dòng trạng thái tiếc thương, đồng thời chia sẻ bức ảnh chụp cùng An Vân Vũ hồi tháng 3/2025.

"Sự ra đi của anh An Vân Vũ là 1 mất mát lớn đối với dòng nghệ thuật kinh kịch phái Mã Liên Lương. Vô cùng kính trọng và tiếc thương anh", diễn viên chia sẻ.

An Vân Vũ là diễn viên hạng nhất cấp quốc gia của Nhà hát Kinh kịch Bắc Kinh. Trong suốt cuộc đời nghệ thuật, ông dành toàn tâm toàn ý nghiên cứu trường phái kịch nghệ Mã Liên Lương để quảng bá và tìm kiếm thế hệ kế thừa.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông như Tử Lang thăm mẹ, Ô Long Viện, Hải Thụy bãi quan... An Vân Vũ từng đoạt giải thưởng Di sản Văn hóa và Nghệ thuật Trung Hoa Toàn cầu, có vị thế cao trong giới kịch nghệ.

Ngoài sân khấu, diễn viên thỉnh thoảng tham gia 1 số phim truyền hình. Ông được khán giả nhớ nhiều nhất qua vai Phúc Tinh trong Tây du ký 1986. Dù chỉ vai phụ, An Vân Vũ với vẻ ngoài thư sinh, phúc hậu cùng tài năng diễn xuất đã thổi hồn giúp nhân vật gây ấn tượng với nhiều thế hệ người xem.

Những năm cuối đời, An Vân Vũ sống kín tiếng. Ông thỉnh thoảng tham gia 1 vài hoạt động của sân khấu, bày tỏ khát khao được nhìn thấy các học trò thi đấu và gặt hái thành công.

Lần xuất hiện cuối cùng của An Vân Vũ là tháng 3 năm nay trong 1 sự kiện. Lúc này, sức khỏe của ông vẫn còn khá tốt, tinh thần minh mẫn.

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu