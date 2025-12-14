Theo Ifeng, Hà Tình qua đời hôm 13/12 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Gia đình diễn viên xác nhận thông tin với truyền thông, đồng thời đăng tải cáo phó lên mạng xã hội.

"Thiên đường không có đau khổ. Hà Tình, một mỹ nhân tuyệt vời, cầu mong bạn yên nghỉ", người bạn thân nữ diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Hà Tình qua đời.

Lễ tiễn biệt nữ diễn viên sẽ được tổ chức ngày 15/12 tại 1 nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Gia đình giới hạn khách viếng gồm số ít người thân, bạn bè. Họ được yêu cầu mặc trang phục đen, tối màu và có mặt trước buổi lễ 30 phút.

Một nguồn tin tiết lộ diễn viên từng mắc bạo bệnh suýt chết cách đây nhiều năm. Cô may mắn được chữa trị kịp thời nên sức khỏe ổn định. Khi được phỏng vấn, Hà Tình từ chối tiết lộ bệnh tình.

Hà Tình sinh năm 1964, sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ nhỏ. Diễn viên từng tốt nghiệp khoa diễn xuất trường nghệ thuật Triết Giang và chính thức bước chân vào làng giải trí vào năm 20 tuổi.

Cô là diễn viên duy nhất tham gia cả 4 phim kinh điển chuyển thể từ tứ đại danh tác của Trung Quốc, gồm: Tây du ký (vai Linh Cát Bồ Tát), Hồng lâu mộng (Tần Khả Khanh), Tam Quốc diễn nghĩa (Tiểu Kiều) và Thủy Hử (kỹ nữ Lý Sư Sư).

"Có nằm mơ tôi cũng không dám tin vào điều này, khi trở thành nữ diễn viên được tham gia cả bốn tác phẩm kinh điển", cô từng chia sẻ.

Nét đẹp tao nhã của "Mỹ nhân màn ảnh" một thời.

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Hà Tình được đánh giá là diễn viên thực lực, có thể diễn đa dạng nhiều dạng vai.

Năm 2016, sau vai Tôn Thái hậu trong Nữ Y Minh phi truyện đóng cùng Hoắc Kiến Hoa và Lưu Thi Thi, diễn viên thông báo giải nghệ. Cô chọn cuộc sống kín tiếng, không giao du với đồng nghiệp và chỉ thỉnh thoảng dùng mạng xã hội.

Diễn viên Hà Tình trên màn ảnh

