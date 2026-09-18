Diễn viên Anh Tú Atus tham gia buổi giới thiệu dự án điện ảnh Án mạng xém hoàn hảo do anh đóng chính tại TPHCM. Tác phẩm tiếp tục khai thác sở trường đóng hài của nam diễn viên, bên cạnh yếu tố hồi hộp, giật gân của thể loại trinh thám.

Tại sự kiện, Anh Tú Atus nhận câu hỏi về việc một gương mặt điển trai liệu có phù hợp với hài?, nam diễn viên phản hồi anh chưa từng quan tâm đến ngoại hình khi mới bước chân vào nghề.

“Một cách thật lòng là khi mới chập chững làm nghề, tôi không quan tâm và cũng không hề biết mình đẹp trai”, Anh Tú Atus chia sẻ.

Diễn viên Anh Tú Atus từng bị chê "vô duyên" khi diễn hài.

Lúc còn là "lính mới", diễn viên được tham gia diễn xuất tại Sân khấu Thế Giới Trẻ. Quan sát những nghệ sĩ đàn anh chị như Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Tiến Luật diễn xuất, anh thích thú và bắt đầu mày mò học hỏi.

Con đường đến với hài của Anh Tú Atus không mấy thuận lợi. Những ngày đầu, anh từng bị nhận xét diễn “vô duyên”, nhiều mảng miếng chưa đạt và phải nghe các anh chị phân tích, góp ý để điều chỉnh.

Clip diễn viên Anh Tú Atus chia sẻ

Tuy nhiên, chính niềm yêu thích giúp anh kiên trì theo đuổi. Anh Tú Atus nhận ra diễn hài không đơn thuần là tạo tiếng cười mà đòi hỏi diễn viên phải nhanh trí, có khả năng linh hoạt ở mọi phân đoạn.

Nam diễn viên xác định theo nghề lâu dài, muốn diễn xuất đến năm 70-80 tuổi. Vì vậy, anh luôn cho mình một hành trình đủ dài để trau dồi và hoàn thiện nghề nghiệp.

Diễn viên tại buổi giao lưu.

Anh cũng duy trì tinh thần làm việc hết mình trong mỗi dự án, dành tối đa tâm huyết cho từng vai diễn để không phải nuối tiếc sau khi phim đóng máy.

"Việc tự nhìn vào mình để tìm ra điểm hạn chế đôi khi không dễ. Những góc nhìn từ bên ngoài giúp tôi có thêm cơ sở để nhìn lại, cân chỉnh cách diễn và tiếp tục tiến bộ trong những dự án sau", anh cho hay.

Thời gian qua, Anh Tú Atus hoạt động với lịch trình dày đặc. Anh vừa đóng phim, tham gia show thực tế và đóng quảng cáo, dự sự kiện.

Anh cũng đang nằm trong nhóm gương mặt nổi bật của bảng xếp hạng 100 Top Face In The World 2026 (thuộc hệ thống bình chọn của Special Awards) với lượng tương tác cao.

Dàn diễn viên phim "Án mạng xém hoàn hảo".

Đạo diễn Đức Nguyễn đánh giá cao tinh thần làm việc của Anh Tú Atus với tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình cho vai diễn.

Đạo diễn tiết lộ có thời điểm chân Anh Tú Atus bị đau, khớp gối sưng khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Ê-kíp từng tính đến phương án sử dụng diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, anh vẫn muốn trực tiếp thực hiện các cảnh hành động và hạn chế tối đa việc phải nhờ người đóng thế.

Án mạng xém hoàn hảo thuộc thể loại trinh thám - hài, xoay quanh Trinh (DJ Mie), một TikToker nổi tiếng bất ngờ tỉnh dậy giữa phim trường và phát hiện mình mất trí nhớ, bên cạnh thi thể nữ diễn viên Yến (Vũ Ngọc Anh).

Không nhớ chuyện gì đã xảy ra, Trinh tìm đến Đại (Anh Tú Atus) - thám tử tư cô từng thuê để điều tra nghi vấn bạn trai Khang (Ma Ran Đô) ngoại tình. Từ đây, cả 2 cùng vướng vào hàng loạt tình huống oái oăm.

Phim quy tụ dàn diễn viên Anh Tú Atus, DJ Mie, Ma Ran Đô, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn… dự kiến khởi chiếu từ 9/10.

Ảnh, clip: BH, ĐPCC