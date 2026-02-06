Chia sẻ với VietNamNet, Anh Tú Atus nói mãn nguyện vì đã có 1 năm làm việc hết công suất. Anh tham gia show truyền hình thực tế Running Man, gây chú ý vì lối chơi lăn xả. Diễn viên cũng ghi dấu với vai phản diện trong Hoàng tử quỷ.

Anh Tú Atus có 1 năm hoạt động năng suất.

“Mỗi dự án đều là 1 dấu mốc đáng trân trọng và là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Được đứng chung đường đua với các tiền bối như anh Trường Giang là cơ hội để tôi học hỏi và làm hết mình cho vai diễn”, anh chia sẻ.

Dịp Tết năm nay, Anh Tú gia nhập đường đua với dự án Nhà ba tôi 1 phòng của nghệ sĩ Trường Giang.

Diễn viên nhận được lời mời từ đàn anh cách đây 2 năm. Thời điểm đó, anh đang bận rộn với Anh trai say hi nhưng thấy rõ sự tận tình, chu đáo của Trường Giang nên đã đồng ý ngay.

Anh Tú Atus muốn trả "món nợ ân tình" cho Trường Giang.

Anh Tú Atus vốn có cơ duyên với các dự án của Trường Giang từ thời còn học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Việc hội ngộ trong phim điện ảnh lần này theo anh là điều “chắc chắn phải diễn ra”.

“Những vở kịch mà tôi đóng lúc còn là sinh viên trường sân khấu đều là kịch bản của anh Giang. Việc mình tham gia dự án có thể xem là trả nợ ân tình cho anh”, diễn viên chia sẻ.

Gần 1 thập kỷ gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, Anh Tú Atus ghi dấu ấn với nhiều tựa phim thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình hay web-drama.

Diễn viên còn có duyên với phim Tết khi có 3 tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ của điện ảnh Việt: Cua lại vợ bầu - 191,8 tỷ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2019); Siêu lừa gặp siêu lầy - 122 tỷ đồng (đạo diễn Võ Thanh Hòa, năm 2023); Gặp lại chị bầu - 105,3 tỷ đồng (đạo diễn Nhất Trung, năm 2024).

Ba dự án Tết thành công trước đó là tiền đề để khán giả kỳ vọng Anh Tú Atus một lần nữa làm nên chuyện trong năm 2026. Dù vậy, đây cũng là áp lực đối với nam diễn viên sinh năm 1993.

Theo Anh Tú Atus, sự phủ sóng là cơ hội để anh có thể đến gần hơn với khán giả nhưng cũng vừa là áp lực để làm mới bản thân, không để người xem cảm thấy nhàm chán.

Anh Tú Atus lần đầu đóng cặp diễn viên Minh Anh kém 15 tuổi.

Trong phim mới, Anh Tú Atus vào vai Phát - một chàng trai trẻ trung, gần gũi, đôi lúc tinh nghịch. Nhân vật không chỉ có tuyến tình cảm với An (Minh Anh) mà còn là “điểm va chạm” quan trọng trong mối quan hệ cha - con giữa ông Thạch (Trường Giang) và con gái.

Đây cũng là lần đầu tiên Anh Tú Atus đóng cặp với Minh Anh - kém anh 15 tuổi. Nam diễn viên thừa nhận ban đầu có chút lo lắng về khoảng cách tuổi tác.

Tuy nhiên, nhờ sự ăn ý trong quá trình làm việc, cả hai nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng, tạo hiệu ứng tích cực trên màn ảnh.

Diễn viên Minh Anh từng vướng ý kiến trái chiều vì đăng tải video hậu trường thân thiết với Anh Tú Atus - người đã có gia đình.

Trước phản ứng của dư luận, tại buổi ra mắt phim, Anh Tú Atus lên tiếng bênh vực đàn em. Nam diễn viên nói thấy bình thường song lại không thoải mái cho Minh Anh.

"Với độ tuổi của bạn ấy, việc phải chịu những phản ứng tiêu cực như vậy là không công bằng. Tôi mong khán giả nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực hơn vì Minh Anh là con gái và chỉ mới 18 tuổi", anh bày tỏ.

Trailer phim "Nhà ba tôi 1 phòng" do Anh Tú Atus đóng chính

Ảnh, clip: NVCC