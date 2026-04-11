Ngày 11/4, Sinchew đưa tin Bạch Tử Hiên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh lao xuống biển cứu 2 cô gái đuối nước lan truyền trên mạng xã hội.

Cuối tháng 3, nam diễn viên cùng bạn bè đi du thuyền tại bãi biển Thiển Thủy Loan thì phát hiện 2 cô gái chới với, liên tục kêu cứu. Cả 2 được cho là rơi xuống biển khi chơi mô tô nước và không thể tự vào bờ. Không chần chừ, Bạch Tử Hiên lập tức nhảy xuống ứng cứu. Nhờ kinh nghiệm hoạt động dưới nước, anh đã đưa 2 nạn nhân thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Video nam diễn viên cứu người:

Chia sẻ sau sự việc, nam diễn viên cho biết: “Nước khá lạnh, nhưng tôi không nghĩ nhiều. Vì ở gần nên tôi tiếp cận nhanh hơn lực lượng cứu hộ. Cứu người là điều nên làm”.

Hành động của anh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ công chúng, đặc biệt trong bối cảnh bộ phim mới Cold War 1994 do anh đóng vai cảnh sát chuẩn bị ra mắt ngày 1/5.

Sinh năm 1985, Bạch Tử Hiên là diễn viên mang hai dòng máu Anh - Trung Quốc, khởi nghiệp người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất. Anh từng tham gia các phim như Drunken to Love You, Design 7 Love, cùng các tác phẩm điện ảnh Love Is Not All Around, Trivial Matters...

Bạch Tử Hiên nổi tiếng với ngoại hình điển trai.

Với ngoại hình điển trai và phong thái lịch lãm, anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời ghi điểm với hình ảnh sạch scandal và tích cực trong mắt công chúng.