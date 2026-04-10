Theo PEOPLE, sự việc xảy ra khi nữ diễn viên Natasha Lyonne di chuyển từ Los Angeles đến New York sau khi tham dự buổi ra mắt Euphoria mùa 3, nơi cô góp mặt với vai trò khách mời.

Nguồn tin cho biết Natasha không phản hồi khi được yêu cầu đóng laptop và thắt dây an toàn dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Thời điểm đó, cô được cho là đang lim dim phía sau cặp kính râm.

Diễn viên Natasha Lyonne.

Máy bay sau đó đã lăn bánh ra đường băng nhưng buộc phải quay lại cổng. Hành khách được thông báo có một người phải đổi chuyến và Natasha đã được nhân viên đưa xuống cùng hành lý. Sự việc khiến chuyến bay bị trì hoãn hơn 1 giờ.

Dù gặp trục trặc, nữ diễn viên vẫn xuất hiện tại buổi công chiếu phim Lorne ở New York vào ngày 9/4. Sau đó, cô cũng chia sẻ lại trải nghiệm này trên X, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với các nhân viên an ninh sân bay.

Natasha gần đây cũng chia sẻ từng tái nghiện hồi đầu năm và đang trong quá trình hồi phục. Đến tháng 3, nữ diễn viên nói tình trạng ổn định hơn và gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn ủng hộ mình.

Nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ sau sự cố. Ảnh: Shutterstock

Natasha Lyonne (tên đầy đủ Natasha Bianca Lyonne Braunstein), sinh năm 1979 tại New York, là diễn viên, nhà sản xuất và biên kịch nổi tiếng với phong cách diễn xuất cá tính, giọng nói khàn đặc trưng và hình ảnh nổi loạn.

Cô được biết đến qua loạt phim American Pie, sau đó khẳng định tên tuổi với Orange Is the New Black và tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia sản xuất, viết kịch bản cho Russian Doll.

Natasha Lyonne tại sự kiện ra mắt phim: