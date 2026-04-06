Ngày 6/4, 8World đưa tin Vương Hạc Đệ vướng tranh cãi khi có hành động hất điện thoại của một người đang quay cận mặt.

Theo nhân chứng, nam diễn viên xuất hiện sau một buổi chơi bóng rổ bị một nhóm người hâm mộ vây quanh. Một người trong số đó đưa điện thoại sát mặt Vương Hạc Đệ để quay. Trước tình huống này, anh tỏ ra khó chịu và phản ứng khá gay gắt, lập tức đưa tay hất rơi thiết bị. Ngay sau đó, vệ sĩ nhanh chóng can thiệp và đưa nam diễn viên rời khỏi khu vực.

Một số khán giả cho biết người quay lén từng nhiều lần theo dõi Vương Hạc Đệ tại phim trường, sân bóng rổ thậm chí gần khu vực nhà riêng.

Trước sự việc, nhiều ý kiến cho rằng hành vi quay lén, theo dõi đời sống cá nhân nghệ sĩ là không phù hợp và cần bị lên án. Tuy nhiên, cũng có quan điểm nhận định hành động của nam diễn viên có phần mất kiểm soát, chưa xử lý tình huống một cách phù hợp.

Đây không phải lần đầu Vương Hạc Đệ phản ứng mạnh trước các trường hợp bị bám đuôi. Thời gian gần đây, anh nhiều lần thể hiện sự khó chịu khi bị theo dõi quá mức.

Sinh năm 1998 tại Tứ Xuyên, Vương Hạc Đệ là diễn viên, người mẫu của làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2018, anh được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai Đạo Minh Tự trong Tân Vườn Sao Băng, qua đó nhanh chóng thu hút sự chú ý tại nhiều thị trường châu Á.

Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật và phong cách nam tính, Vương Hạc Đệ hiện là một trong những gương mặt trẻ có lượng người hâm mộ lớn trong và ngoài Trung Quốc.