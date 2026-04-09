Ngày 9/4, Daum đưa tin diễn viên hài Lee Jin Ho (40 tuổi) nhập viện cấp cứu do xuất huyết não và đang được điều trị tích cực.

Công ty quản lý SM C&C cho biết nam nghệ sĩ xuất hiện triệu chứng xuất huyết não đột ngột vào chiều 1/4 và lập tức được đưa đến bệnh viện. Hiện anh đang tập trung điều trị dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế. Phía công ty thông tin Lee Jin Ho đang dần hồi phục ý thức và tiếp tục được chăm sóc đặc biệt.

Đại diện công ty nhấn mạnh sức khỏe của nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời mong khán giả gửi lời động viên để anh sớm trở lại với hình ảnh khỏe mạnh.

Nam diễn viên hài Lee Jin Ho.

Lee Jin Ho sinh năm 1986 tại Hwaseong, từng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình tạp kỹ Hàn Quốc nhờ khả năng ứng biến linh hoạt và phong cách hài hước đặc trưng.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ liên tiếp vướng bê bối trong thời gian gần đây. Tháng 10/2024, anh thừa nhận tham gia đánh bạc trực tuyến trái phép và bị cảnh sát điều tra, đồng thời vay mượn hơn 2,3 tỷ won (hơn 40 tỷ đồng) để trả nợ.

Đến tháng 9/2025, Lee Jin Ho tiếp tục bị điều tra vì lái xe trong tình trạng say rượu suốt quãng đường khoảng 100km từ Incheon đến Yangpyeong. Kết quả đo nồng độ cồn trong máu là 0,11%, mức đủ để bị tước giấy phép lái xe ít nhất 1 năm.

Vụ việc xảy ra khi anh vẫn đang trong thời gian tự kiểm điểm sau bê bối cờ bạc, khiến mọi hoạt động nghệ thuật bị đình chỉ.

Lee Jin Ho đến đồn cảnh sát để làm việc: