Tối 14/10, Băng Di công khi hình ảnh nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm Justin Chiêm. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc xúc động kèm dòng chia sẻ hài hước: "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân".

Lời chia sẻ vừa chân thành vừa dí dỏm của Tư Mắm - biệt danh gắn liền với vai diễn trong phim Đất rừng Phương Nam (2023) nhanh chóng nhận hàng ngàn lượt tương tác từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Băng Di nhận lời cầu hôn sau 9 năm yêu với Justin Chiêm.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tình yêu gần một thập kỷ của cặp đôi vàng showbiz Việt. Băng Di và Justin Chiêm đã cùng vượt qua không ít sóng gió, từ tin đồn chia tay đến thử thách khoảng cách địa lý và sự nghiệp bận rộn.

Hành trình tình yêu của Băng Di và Justin Chiêm - doanh nhân Việt kiều tại Mỹ - bắt đầu năm 2016 qua một người bạn chung. Lúc đó, Băng Di đang ở đỉnh cao sự nghiệp với loạt vai phản diện ấn tượng. Cô từng chia sẻ Justin là người mang đến sự bình yên giữa guồng quay showbiz đầy áp lực, luôn chân thành và hỗ trợ cô vô điều kiện.

Đầu năm 2017, sau hơn 1 năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi quyết định công khai. Những bức ảnh tình tứ đầu tiên nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Justin, chủ công ty kinh doanh quốc tế thường xuyên bay về Việt Nam bên bạn gái. Khoảng cách địa lý không trở thành rào cản mà giúp họ trân trọng từng khoảnh khắc hơn.

Băng Di và bạn trai Justin Chiêm.

Năm 2021 đánh dấu 5 năm bên nhau với buổi kỷ niệm lãng mạn tại TPHCM. Băng Di chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc với caption đầy cảm xúc về 5 năm không dài nhưng đủ để biết Justin là người không thể thiếu. Đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch đám cưới bị hoãn nhưng sự kiên nhẫn của Justin giúp cặp đôi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trên mạng xã hội, Băng Di thường "dìm hàng" bạn trai đáng yêu trên mạng xã hội, từ chuyện Justin vụng về trong bếp đến những chuyến du lịch "lãng xẹt" nhưng đầy kỷ niệm. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường, từ dạo phố Sài Gòn đến du ngoạn châu Âu.

Năm 2024 đầy sóng gió với tin đồn chia tay sau 8 năm yêu. Nguồn tin cho rằng khoảng cách và lịch trình bận rộn khiến mối quan hệ rạn nứt. Tuy nhiên, Băng Di nhanh chóng dập tan nghi vấn bằng clip đu trend vui vẻ bên Justin. Buổi kỷ niệm 8 năm tháng 11/2024 càng khẳng định sức sống tình yêu này với bữa tối lãng mạn và quà bất ngờ.

Băng Di từng thừa nhận mình sợ hôn nhân. Năm 2018, cô chia sẻ dù mong chờ bạn trai cầu hôn nhưng hôn nhân là chuyện lớn cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Nỗi sợ xuất phát từ những câu chuyện xung quanh cuộc sống hôn nhân không như mơ, cộng với sự nghiệp đang lên. Justin Chiêm với sự kiên trì và thấu hiểu đã dần thay đổi suy nghĩ của cô.

Băng Di vừa có vai diễn mới trong dự án phim Cục vàng của ngoại chuẩn bị công chiếu chính thức nên thông tin nhận lời cầu hôn tối 14/10 khiến khán giả háo hức chờ thông tin đám cưới cũng như khiến bộ phim điện ảnh gây được sự chú ý.

Minh Dũng

Ảnh, video: BD