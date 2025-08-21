Phim Mưa đỏ vừa công chiếu tại TPHCM. Dịp này, ê-kíp chia sẻ với truyền thông về những khó khăn, thách thức họ đối diện để hoàn thành tác phẩm tái hiện trận chiến 81 ngày bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn kể phim được quay suốt gần 3 tháng tại phim trường rộng 50ha bên bờ Thạch Hãn trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, mưa đến mức “thối trời thối đất”.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và các diễn viên trong buổi công chiếu tại TPHCM.

Đỉnh điểm khó khăn khi diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - người đóng vai chính Cường - đổ bệnh, sốt cao phải nhập viện trong 4 ngày.

“Với đoàn phim hơn 300 con người, diễn viên chính cảnh nào cũng có mà bệnh là rất khủng hoảng. Vì Hoàng vừa nằm viện, cộng thêm thời tiết bất lợi nên cả đoàn buộc phải nghỉ”, anh kể.

Nhà sản xuất sau đó đã gặp riêng đạo diễn Đặng Thái Huyền để tìm cách “cứu” phim. Họ tính đến phương án quay trước phân đoạn không cần sự có mặt của diễn viên chính Đỗ Nhật Hoàng.

NSX Nguyễn Trí Viễn kể có lúc tuyệt vọng vì nhiều khó khăn gặp phải.

Vì mưa dầm dề nhiều ngày liền, NSX Nguyễn Trí Viễn từng tuyệt vọng, tính đến hướng "phải lên kế hoạch đưa cả đoàn phim hơn 300 người về Hà Nội ăn Tết và quay lại sau". Nhưng khi làm vậy, kinh phí có thể đội lên gấp nhiều lần.

Sau cùng, cả ê-kíp động viên đồng lòng vượt khó, nỗ lực để tác phẩm được hoàn thành đúng lịch.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết mình không có gì hối tiếc với dự án, bởi đã nỗ lực làm tác phẩm với 200% sức lực.

Clip đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ

“Chúng tôi chưa bao giờ thấy nản bởi cả ê-kíp không chỉ xem đây là 1 bộ phim, mà còn là chiến dịch, nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì đất nước”, chị chia sẻ.

Đạo diễn xin trao gửi đứa con tinh thần của mình tới khán giả, sẵn sàng đón nhận mọi lời yêu thương lẫn góp ý, phê bình với tâm thế lắng nghe, cầu thị.

Nam chính Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường - cho rằng khó khăn lớn nhất của anh và các diễn viên là đều sinh ra, lớn lên trong thời bình. Do đó, họ cần tái hiện và diễn tả làm sao để người xem đồng cảm được ông cha ngày xưa đã khổ cực và khó khăn đến mức nào.

"Chúng tôi rất khó để có thể hiểu được định nghĩa của sự sinh tồn trong thời chiến. Cho dù bom đang nổ bên cạnh đi chăng nữa, chúng tôi biết mình vẫn an toàn. Chúng tôi không có nỗi sợ 'lỡ hy sinh rồi sao', rất khó để tái hiện điều đó", Nhật Hoàng nói.

Mưa đỏ với đề tài chiến tranh cách mạng do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 cùng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025.

Dự án mong muốn tái hiện chân thực tinh thần quả cảm và hy sinh lớn lao của các chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, như lời nhắc nhớ về giá trị thiêng liêng của độc lập, hòa bình và lòng yêu nước.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, phim còn khắc họa tình đồng đội, tình thân và lòng dũng cảm, khát vọng hòa bình.

Dự án được kỳ vọng sẽ bùng nổ phòng vé thời gian tới, trở thành hiện tượng tiếp theo của dòng phim chiến tranh Việt Nam.

Dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt trẻ như Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang... Họ được tuyển chọn từ hàng nghìn người, qua các buổi casting ở Hà Nội, TPHCM.

Mưa đỏ chính thức được công chiếu từ ngày 22/8.

Trailer phim "Mưa đỏ"

Ảnh, clip: HK, ĐPCC