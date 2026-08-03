Trong phim Lửa trắng, Cù Thị Trà vào vai Sương. Sương không phải cảnh sát chìm như nhiều người nghĩ ban đầu mà chính là một con nghiện hoàn lương, trở thành tai mắt của công an trong băng nhóm của Trường "nổ". Đây cũng là nhân vật có tạo hình sexy nhất phim.

Chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối, nữ diễn viên sinh năm 1999 chấm nhân vật Sương 9/10 điểm nhưng chỉ chấm cho mình 7/10 khi vào vai Sương bởi nếu cho làm lại, Cù Thị Trà nói chắc chắn sẽ diễn tốt hơn. Cô tiếc nuối vì chưa thể lột tả 100% những gì mình và đạo diễn muốn ở nhân vật.

Cù Thị Trà với tạo hình vai Sương trong "Lửa trắng".

Cù Thị Trà chia sẻ thách thức khi vào vai đó là phải biến hoá thành cô gái lả lơi, mời gọi nhưng cũng lạnh lùng, tỉnh táo khi làm nhiệm vụ... Do vậy phải làm sao lột tả được 2 con người trong 1 nhân vật khi vừa làm nhiệm vụ lại vừa lấy niềm tin của tội phạm.

Nữ diễn viên cho biết phim quay trong 2 giai đoạn, giai đoạn đầu thời tiết có lúc xuống tới 13 độ C mà cô phải thường xuyên mặc đồ rất ngắn. Cảnh Sương rửa xe cô phải diễn ra chất sexy mời gọi của nhân vật trong khi trời lạnh mà lại dùng nước nên Cù Thị Trà run cầm cập. Trong khi đó, nửa sau phim đoàn lại quay khi trời nóng khiến nữ diễn viên phải liên tục lau mồ hôi và trang điểm lại.

Cù Thị Trà ngoài đời.

Cù Thị Trà cũng chia sẻ đây là lần đầu đóng cùng Mạnh Cường và diễn cảnh tình cảm, mời gọi khá thử thách với cô. Nữ diễn viên tiết lộ Sương sẽ không đi đến cuối phim và ra đi bất cứ lúc nào khiến nhiều khán giả lo lắng nhân vật sẽ sớm bị Trường "nổ" phát giác và thủ tiêu.

Cù Thị Trà sinh năm 1999, là diễn viên tay ngang, từng học ĐH Kinh tế Quốc dân trước khi bén duyên màn ảnh với phim Hành trình công lý, Chúng ta của 8 năm sau, Những nẻo đường gần xa, Dịu dàng màu nắng...

Cù Thị Trà chia sẻ trong chương trình "VTV Kết nối":

Ảnh: FBNV

Clip: VTV