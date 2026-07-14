Trong Trời cao nguyên xanh tập 6 lên sóng VTV1 tối qua, nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Sơn (NSND Trung Anh) đã trực tiếp đến tỉnh Việt An chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh nội địa, điều ngay người đến Ia Krong.

NSND Trung Anh trong vai Tướng Công an Lê Sơn.

Dù chỉ xuất hiện vài phút nhưng NSND Trung Anh đã gây ấn tượng với khán giả và tạo nét uy nghiêm cho nhân vật thượng tướng Công an. Chia sẻ với VietNamNet, NSND Trung Anh cho biết vai diễn chỉ xuất hiện đúng một cảnh trong Trời cao nguyên xanh tập 6, đồng nghĩa với việc anh đã hết vai. Do vậy, đây không chỉ là vai diễn có cấp bậc cao nhất NSND Trung Anh từng đảm nhiệm trên màn ảnh nhỏ mà còn là vai diễn ngắn nhất trong sự nghiệp diễn viên của anh.

NSND Trung Anh vào vai tướng Công an trong phim "Trời cao nguyên xanh".

Trước Trời cao nguyên xanh, NSND Trung Anh gây chú ý với vai Phó bí thư Sách trong Lằn ranh và nhân vật bị kết án tù ở cuối phim. Trên fanpage VTV Go và VTV Giải trí, khán giả bình luận sôi nổi liên quan tới vai diễn mới của ông bố quốc dân.

Trời cao nguyên xanh gồm 25 tập, lên sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên VTV1.

NSND Trung Anh sinh năm 1961. Năm 2021, anh nghỉ hưu ở Nhà hát Kịch Việt Nam sau hàng chục năm gắn bó. Ngoài điện ảnh và sân khấu kịch, anh là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng qua các phim: Người phán xử, Về nhà đi con, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau, Lằn ranh... Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2018, NSND năm 2019. Sau khi nghỉ hưu, NSND Trung Anh vẫn đóng phim và tham gia giảng dạy tại ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

NSND Trung Anh trong trích đoạn phim "Trời cao nguyên xanh":

Ảnh, clip: VTV