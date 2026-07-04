Việt Hoa trong tạo hình Mai và chiến sĩ công an Hương Ngọc. Ảnh: VTV

Nếu ở tập 4 Lửa trắng, khán giả bất ngờ vì nhân vật Sương do Cù Thị Trà đảm nhiệm lộ diện là công an chìm thì sự bất ngờ còn tăng lên nhiều lần khi nhân vật Mai của Việt Hoa cũng lộ thân phận thật là chiến sĩ công an Hương Ngọc. Ngay khi phim lên sóng, khán giả hồ hởi đoán xem ai là công an chìm nhưng đáp án là Mai khiến nhiều người bất ngờ.

Trong tập 6 Lửa trắng lên sóng tối 3/7, Mai đã gặp lãnh đạo công an tại ngôi nhà hiện tại cô đang ở sau khi thoát nạn và lấy được lòng tin của ông trùm ma tuý. Hoá ra Mai chính là chiến sĩ công an Hương Ngọc. Cô giả làm Mai - đứa con gái bất hảo của Lão Công - hiện đang phải đi cai nghiện. Cả Hương Ngọc và tổ chức đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo cho cô để lấy lòng tin của ông trùm vốn nổi tiếng đa nghi để hắn tin Mai chính là con gái mình dù đã từng nghi ngờ vào kết quả xét nghiệm ADN và cho điều tra kỹ lưỡng.

Việt Hoa cùng Duy Hưng và NSƯT Hồ Phong ở hậu trường 1 cảnh quay.

Hương Ngọc đã giả làm Mai để từng bước lọt vào tổ chức của Lão Công nhằm đưa hắn vào tròng, đồng thời triệt phá tổ chức này. Trên diễn đàn phim của VTV, hầu hết khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi nhân vật của Việt Hoa chính là công an chìm. Tuy vậy họ lo lắng vì Hương Ngọc lộ thân phận quá sớm dễ nhanh hết vai.

Đây là lần đầu tiên Việt Hoa vào vai công an, cũng là vai diễn ấn tượng nhất của nữ diễn viên ở thời điểm này. Cô từng chia sẻ vào vai Mai khiến Việt Hoa khá áp lực bởi khác hẳn các nhân vật nữ diễn viên từng đóng do nhân vật quá cá tính. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô phải tìm hiểu nhiều thậm chí phải đi học võ để phục vụ cho các cảnh hành động.

Việt Hoa trong vai Mai và cũng là chiến sĩ Hương Ngọc trong "Lửa trắng":

Nữ công an chìm vừa lộ diện trong phim cảnh sát hình sự VTV ngoài đời gợi cảm Cù Thị Trà gây bất ngờ cho khán giả xem phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" khi sớm lộ thân thế là công an chìm trong tập 4 vừa lên sóng VTV.