Buổi chiếu phim Chơi vơi (2008) trong khuôn khổ Tuần lễ phim đạo diễn Bùi Thạc Chuyên diễn ra tại Hà Nội là lần hiếm hoi bộ ba gồm đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, quay phim NSND Lý Thái Dũng và diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đứng cùng sân khấu.

Chơi vơi - phim kỹ thuật số đầu tiên của Bùi Thạc Chuyên - gây ấn tượng với lối kể chuyện tinh tế, nhiều tầng lớp ý nghĩa, là dấu mốc quan trọng của điện ảnh độc lập Việt Nam. Tác phẩm từng đoạt giải của Liên đoàn các Nhà phê bình phim quốc tế (FIPRESCI) tại LHP Venice 2009.

Từ trái sang: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, quay phim NSND Lý Thái Dũng.

Trong phim, Đỗ Thị Hải Yến vào vai Duyên - cô hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi “mắc kẹt” giữa bản thân, hôn nhân và cuộc sống.

Sát ngày diễn ra sự kiện, Đỗ Thị Hải Yến vẫn không xác nhận tham gia để đạo diễn, cũng là "tri kỷ điện ảnh" của mình, bất ngờ.

Tại buổi gặp, bộ ba ôn lại kỷ niệm khó quên về bộ phim. Ít người biết quá trình sản xuất phim Chơi vơi gặp nhiều khó khăn vì kinh phí và kịch bản. Đó là lý do ý tưởng của tác phẩm được thành hình từ năm 2001 nhưng đến năm 2008 mới bấm máy.

Bùi Thạc Chuyên và Đỗ Thị Hải Yến ôn lại chuyện xưa.

"Tôi thấy mình như trở về tuổi trẻ - những ngày rong ruổi cùng ê-kíp, làm việc say mê và chỉ nghĩ duy nhất về điện ảnh. Được gặp lại đoàn phim sau ngần ấy năm, lại được nhìn thấy ánh mắt háo hức của các bạn trẻ, tôi thấy như mình chưa bao giờ rời xa điện ảnh", Đỗ Thị Hải Yến cho hay.

Chị cũng nhiều cảm xúc khi biết khán phòng có nhiều sinh viên điện ảnh, hào hứng trước năng lượng sôi nổi và tươi mới từ họ cũng như thấy "đang gặp lại thanh xuân" qua những chia sẻ của các đạo diễn, nhà làm phim trẻ.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến.

Với Đỗ Thị Hải Yến, sự kiện không chỉ là cuộc tái ngộ tri kỷ điện ảnh, còn là dịp kết nối thế hệ mới, lắng nghe những góc nhìn khác biệt và tiếp thêm cảm hứng sáng tạo cho hành trình nghệ thuật.

Hiện nữ diễn viên chọn cuộc sống bình lặng, ít tham gia các hoạt động của showbiz. Dù vậy, tình yêu trong chị dành cho điện ảnh vẫn sâu đậm và chân thành như ngày trước.

10 năm sau phim Cha và con và… (2015), Đỗ Thị Hải Yến trở lại với 2 tác phẩm Quán Kỳ Nam và 1982 sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Trích đoạn phim "Chơi vơi"

Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước