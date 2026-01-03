Nữ diễn viên Elizabeth Hurley vừa thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh tại bữa tiệc đón năm mới trên trang cá nhân. Sự kiện được tổ chức theo chủ đề James Bond với không gian trang trí mang màu sắc điện ảnh và phong cách điệp viên đặc trưng.

Trong loạt ảnh, Elizabeth Hurley diện áo tắm táo bạo, kết hợp thắt lưng gắn súng đạo cụ gợi nhắc hình tượng "Bond Girl". Ở tuổi 61, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn và cơ bụng săn chắc.

Sắc vóc nóng bỏng hiếm có của Elizabeth Hurley ở tuổi 61.

Nữ diễn viên xuất hiện bên bạn trai - ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Billy Ray Cyrus. Hai người được cho là quen biết từ một dự án phim Giáng sinh năm 2022 nhưng chỉ tái kết nối và phát triển tình cảm sau khi Billy Ray Cyrus hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2024.

Đến lễ Phục sinh năm 2025, Elizabeth Hurley và Billy Ray Cyrus chính thức công khai mối quan hệ bằng bức ảnh hôn nhau trên Instagram.

Nữ diễn viên xuất hiện bên cạnh con trai Damian Hurley.

Tham dự bữa tiệc còn có con trai của Elizabeth Hurley - Damian Hurley cùng một số bạn bè thân thiết, trong đó có nhà văn Elizabeth Day.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả dành lời khen cho diện mạo trẻ trung của Elizabeth Hurley, bày tỏ sự ngạc nhiên trước phong độ hình thể của cô ở tuổi 61.

Nhan sắc mang tính biểu tượng của nữ diễn viên thời trẻ.

Elizabeth Hurley sinh năm 1965 tại Anh, là người mẫu, diễn viên và doanh nhân nổi tiếng. Cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành biểu tượng thời trang của làng giải trí Anh.

Trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên ghi dấu ấn với các bộ phim như Austin Powers: International Man of Mystery, Bedazzled cùng nhiều dự án truyền hình. Bên cạnh đó, cô còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu đồ bơi mang tên mình.

Elizabeth Hurley trong tác phẩm "Passenger 57" (1992):

Nguồn: PEOPLE, Daily Mail