Diễn viên Hwang Jung Eum khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng báo động trên kênh YouTube cá nhân.

Trong video Ngày đi tập thể dục, nữ diễn viên đến một trung tâm chỉnh sửa thể hình và kéo giãn cơ để kiểm tra sức khỏe. Sau khi thăm khám, chuyên gia cho biết nhịp thở của cô ngắn hơn bình thường, cột sống bị lệch nhẹ và cơ thể rơi vào tình trạng co cứng kéo dài.

Nữ diễn viên gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Hwang Jung Eum thừa nhận đây là vấn đề đã điều trị trong thời gian dài. "Đúng vậy. Đó là lý do tôi luôn phải đi chữa trị. Có lẽ tôi cần đến đây ít nhất 2 lần mỗi tuần", cô chia sẻ.

Dù tự nhận là người "ghét tập thể dục nhất trên đời", nữ diễn viên cho biết cô đang nỗ lực thay đổi để cải thiện sức khỏe.

Không chỉ đối mặt với vấn đề thể chất, Hwang Jung Eum còn trải qua quãng thời gian khó khăn sau bê bối biển thủ hơn 4,3 tỷ won (khoảng 70 tỷ đồng) từ công ty gia đình.

Cô cho biết từng nhiều lần suy sụp và tìm đến việc tập luyện để giải tỏa áp lực. "Khi đó tôi vừa tập vừa nói quá mệt mỏi, đau khổ", nữ diễn viên kể lại.

Hwang Jung Eum mở kênh YouTube cá nhân sau thời gian dài ở ẩn.

Tháng 9/2025, Hwang Jung Eum bị truy tố không giam giữ vì cáo buộc biển thủ khoảng 4,3 tỷ won từ công ty do cô sở hữu. Sau đó, cô bị tuyên án 2 năm tù treo cùng 4 năm quản chế, đồng thời phải tạm ngừng nhiều hoạt động nghệ thuật.

Sau thời gian dài ở ẩn, Hwang Jung Eum mở kênh YouTube cá nhân, đánh dấu sự trở lại làng giải trí. Cô cho biết muốn đối diện với những sai lầm trong quá khứ bằng thái độ trách nhiệm thay vì biện minh.

Sinh năm 1984, Hwang Jung Eum ra mắt trong nhóm nhạc Sugar năm 2001 trước khi rẽ hướng sang diễn xuất. Cô nổi tiếng khắp châu Á nhờ sitcom Gia đình là số 1 (2009) cùng nhiều bộ phim ăn khách như Secret Love (2013), Kill Me, Heal Me (2015), She Was Pretty (2015)…

Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Lee Young Don năm 2016, có 2 con trai. Cặp đôi từng tái hợp sau khi nộp đơn ly hôn vào năm 2020 nhưng cuối cùng vẫn đường ai nấy đi sau nhiều mâu thuẫn.

Nguồn: Newsis, Daum