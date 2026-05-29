Yeeyi đưa tin Lưu Hiểu Khánh trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau phát ngôn trong buổi quảng bá phim mới Võ Tắc Thiên truyền kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được gọi là “nghệ sĩ lớn tuổi nhiều kinh nghiệm”, nữ diễn viên lập tức phản bác: “Có thể bỏ chữ ‘già’ đi được không?”. Nhiều khán giả cho rằng phản ứng của Lưu Hiểu Khánh thể hiện sự tự tin và tinh thần mạnh mẽ ở tuổi 71.

Lưu Hiểu Khánh chỉnh đốn MC khi bị gọi là "nghệ sĩ già".

Trước đó, phiên bản phim ngắn Võ Tắc Thiên truyền kỳ do bà đóng chính đã vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn phát sóng. Lưu Hiểu Khánh cho biết việc trở lại với nhân vật kinh điển sau hơn 30 năm giống như “gặp lại một người bạn tri kỷ”.

Đây cũng không phải lần đầu nữ diễn viên phản ứng với những cụm từ liên quan đến tuổi tác. Bà từng cho biết truyền thông thường xuyên gọi mình là “Lưu Hiểu Khánh U75”, khiến tên của mình “bỗng nhiên dài hơn”. Theo nữ diễn viên, việc luôn gắn tuổi tác vào tên người khác là một dạng định kiến về sự già đi.

Khi bị một số tạp chí chỉnh ảnh để gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, Lưu Hiểu Khánh cũng từng phản ứng gay gắt: “Tôi đâu có trông như vậy”. Bà cho rằng xã hội không nên áp đặt việc một người ở độ tuổi nào thì phải có ngoại hình hay trạng thái sống nhất định.

Ở tuổi 71, Lưu Hiểu Khánh vẫn duy trì cường độ làm việc dày đặc. Bà tiết lộ bản thân có thể leo núi ở độ cao gần 4.700m và giữ plank hơn 5 phút. Nữ diễn viên hiện vẫn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phim ngắn, kịch nói và chương trình thực tế.

Dù từng gây tranh cãi khi tiếp tục đảm nhận các vai trẻ ở tuổi ngoài 70, Lưu Hiểu Khánh cho rằng diễn viên cần thử sức với nhiều dạng vai khác nhau và nghề diễn không nên bị giới hạn bởi tuổi tác.