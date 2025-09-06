Diễn viên Giang Tổ Bình những ngày qua trở thành tâm điểm của làng giải trí Đài Loan khi công khai câu chuyện nam nhân viên truyền hình đã bỏ thuốc, cưỡng hiếp và quay lén video 1 nữ diễn viên.

Diễn viên Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc và cưỡng hiếp.

Đến ngày 5/9, Giang Tổ Bình lên tiếng thừa nhận nạn nhân nữ được đề cập trong các bài viết chính là mình.

Còn người đàn ông có hành vi sai trái là Cung Dật Đình, con trai của Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Tam Lập.

Theo nữ diễn viên, Cung Dật Đình nhỏ hơn mình 20 tuổi. Cả hai từng có mối quan hệ yêu đương nhưng sớm chia tay vì những khác biệt tính cách.

Đến tháng 6, họ vô tình gặp lại trong bữa tiệc giới giải trí. Lúc này, Cung Dật Đình âm thầm theo dõi và bám theo nữ diễn viên về đến tận nhà.

“Khi tôi lên cơn đau tim cần uống thuốc, hắn âm thầm tráo thuốc an thần khiến tôi hôn mê. Sau đó, hắn thực hiện hành vi cưỡng hiếp và quay video, đồng thời còn livestream để bạn bè xem toàn bộ quá trình”, Giang Tổ Bình kể.

Cung Dật Đình - người bị Giang Tổ Bình tố cáo. Anh là con trai của Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Tam Lập.

Khi tỉnh lại, nữ diễn viên sốc, yêu cầu xóa video nhưng Cung Dật Đình không đồng ý, đồng thời đe dọa đã lưu bản sao và phát tán nếu cô chống cự.

Những ngày qua, Giang Tổ Bình sống trong hoang mang, sợ hãi. Ban đầu, cô giữ im lặng vì sợ người thân bị đả kích. Mẹ nữ diễn viên vốn mắc bệnh tim nên cô sợ bà không chịu nổi cú sốc.

Giang Tổ Bình còn sợ quyền lực của gia đình Cung Dật Đình có thể triệt mọi đường sống, khiến cô “thân bại danh liệt”, không thể tiếp tục đóng phim.

Tuy nhiên, diễn viên quyết định lên tiếng vì muốn đòi lại công bằng cho bản thân và nhiều nạn nhân nữ khác trong showbiz.

Giang Tổ Bình nói sẵn sàng mất sự nghiệp, hầu tòa để vạch trần tội ác của đối phương.

“Hắn ta đã lợi dụng quyền lực của cha mình để nhiều lần quấy rối các nữ đồng nghiệp, bao gồm cả nhân viên đoàn phim”, cô kể.

Trong khi đó, Cung Dật Đình phủ nhận các cáo buộc, cho biết Giang Tổ Bình vì “tình cảm thất bại” mà bịa đặt, bôi nhọ mình.

Giang Tổ Bình sinh năm 1978, là mỹ nhân cổ trang nức tiếng một thời của showbiz Đài Loan. Năm 19 tuổi, cô được đông đảo khán giả biết đến, trở thành ngôi sao được yêu mến trên màn ảnh nhỏ Đài Loan với vai Ngân Tâm trong tác phẩm Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Sau đó, nữ diễn viên tham gia diễn xuất trong nhiều dự án ăn khách như Tiểu thư 100%, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Tình đầu khó phai, Ân oán tình thù, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Đời sống chợ đêm, Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

