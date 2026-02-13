Ngày 13/2, tờ Peru21 đưa tin cựu Hoa hậu Peru kiêm MC truyền hình (35 tuổi) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quận Surco, Lima vào khoảng 3h30 sáng 12/2.

Chiếc xe do nữ MC điều khiển bị hư hỏng nặng.

Theo báo cáo ban đầu, chiếc xe do cô điều khiển bất ngờ mất lái và đâm vào bức tường trên đại lộ El Polo. Cú va chạm khiến phần đầu xe hư hỏng nặng, túi khí bung ra. Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Peru và Đội Cứu hỏa Tình nguyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sau đó đưa nữ MC đến cơ sở y tế gần nhất. Hồ sơ y tế ban đầu ghi nhận chẩn đoán sơ bộ là đa chấn thương.

Laura được kiểm tra nồng độ cồn nhưng kết quả chưa được công bố. Khi làm việc với cơ quan chức năng, cô cho biết có thể đã ngủ gật do kiệt sức vì công việc.

Chương trình Buenos Días Perú của Panamericana TV thông tin tình trạng cô hiện ổn định. Gia đình Laura cũng đăng trên Instagram rằng cô đang thực hiện các xét nghiệm cần thiết để đánh giá đầy đủ sức khỏe, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã quan tâm. Theo người thân, cô vẫn tỉnh táo nhưng tiên lượng thận trọng.

Nhà sản xuất Abneer Robles cho biết Laura có thể bị tổn thương vùng đốt sống, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Laura từng tham dự Miss Universe 2015 nhưng không đạt thành tích.

Laura Spoya sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Peru 2015 và đại diện quốc gia tại Miss Universe cùng năm. Sau đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình, đảm nhiệm vai trò MC, phóng viên và tham gia nhiều chương trình thực tế, trở thành gương mặt quen thuộc của làng giải trí Peru.