Ngày 10/10, tờ Chosun đưa tin bạn gái của danh hài Lee Jin Ho được phát hiện đã tử vong tại căn hộ ở quận Bupyeong (tỉnh Incheon) vào sáng 5/10. Cảnh sát cho biết thi thể được tìm thấy lúc 8h30 sáng, không có dấu hiệu tội phạm và nguyên nhân cái chết đang được điều tra.

Điều đáng chú ý là sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau bê bối lái xe khi say rượu của Lee Jin Ho. Trước đó, nam danh hài bị cảnh sát bắt giữ vào rạng sáng 24/9 vì lái xe trong tình trạng say xỉn, di chuyển quãng đường hơn 100km từ Incheon đến Yangpyeong (tỉnh Gyeonggi).

Lee Jin Ho bị bắt vài tuần trước khi bạn gái qua đời.

Theo truyền thông Hàn Quốc, người gọi báo cảnh sát chính là bạn gái của anh - người sau đó được cho là chịu nhiều áp lực tâm lý vì sự việc này. Một đại diện cảnh sát nói với Chosun: “Hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện yếu tố tội phạm. Việc cái chết của nạn nhân có liên quan đến vụ báo cảnh sát hay không, vẫn đang được xác minh”.

Lee Jin Ho sinh năm 1986, nổi tiếng qua các chương trình như: Utchatsa, Comedy Big League và Knowing Bros. Anh từng được yêu mến nhờ phong cách hài hước duyên dáng và khả năng ứng biến linh hoạt.

Tuy nhiên, sự nghiệp của danh hài liên tục lao dốc vì hàng loạt bê bối cá nhân. Năm 2024, Lee Jin Ho thừa nhận tham gia đánh bạc trực tuyến trái phép, bị cảnh sát điều tra và vay nợ hơn 2,3 tỷ won (khoảng 41 tỷ đồng), trong đó có 100 triệu won từ Jimin (BTS). Sau đó, anh tuyên bố tạm ngừng hoạt động và viết thư xin lỗi công chúng.

Giờ đây, vụ bê bối lái xe say rượu và cái chết của bạn gái đã khiến hình ảnh Lee Jin Ho sụp đổ nghiêm trọng. Dư luận Hàn Quốc hiện bày tỏ thương tiếc với nạn nhân và phẫn nộ với chuỗi hành động thiếu kiểm soát của nam nghệ sĩ.

Lee Jin Ho đến sở cảnh sát làm việc sau khi bị bắt vì lái xe say xỉn:

Video: MBN