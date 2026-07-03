Với diễn viên Hoàng Phương Thảo, đây không chỉ là lần đầu tiên cô tham gia cinema tour kể từ khi bộ phim công chiếu năm 2009 mà còn là dịp đặc biệt để nhìn lại chặng đường trưởng thành của chính mình.

Hoàng Phương Thảo tại DANAFF.

Xuất hiện tại buổi giao lưu cùng khán giả, nữ diễn viên xúc động khi nhắc về vai diễn đầu đời khi chỉ mới 18 tuổi. "Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sau 17 năm, bộ phim vẫn còn được khán giả nhớ đến. Đó là điều mà bất cứ người làm nghề nào cũng mong muốn có được", Hoàng Phương Thảo chia sẻ.

Thời điểm tham gia Bi, đừng sợ!, Hoàng Phương Thảo mới tròn 18 tuổi. "Ở độ tuổi đó tôi cũng có áp lực và sự ngại ngùng nhất định. Tuy nhiên, trước khi quay, đạo diễn và ê-kíp đã trao đổi rất kỹ với tôi về ý nghĩa của từng phân cảnh trong tổng thể câu chuyện. Khi hiểu được mục đích nghệ thuật cũng như tâm lý nhân vật, tôi không còn nhìn những cảnh đó theo hướng nhạy cảm nữa mà tập trung thể hiện cảm xúc và số phận của nhân vật một cách chân thật nhất", cô nói.

Đạo diễn Phan Đăng Di và Hoàng Phương Thảo chia sẻ về "Bi, đừng sợ!" - 1 trong 17 tác phẩm được trình chiếu trong khuôn khổ chương trình “Điện ảnh Việt Nam - 40 năm Đổi Mới”.

Theo nữ diễn viên, chính quá trình làm việc nghiêm túc cùng ê-kíp giúp cô vượt qua những e dè của một diễn viên trẻ, đồng thời hiểu hơn về nghề diễn. "Đó là một phần trong quá trình học hỏi và trưởng thành của tôi. Nhìn lại, đây thực sự là một trải nghiệm đặc biệt".

Một trong những chia sẻ khiến nhiều khán giả bất ngờ là việc gia đình Hoàng Phương Thảo hoàn toàn không biết cô tham gia bộ phim vào thời điểm ghi hình. "Thực ra khi đó gia đình không biết tôi đi quay phim. Và cho đến tận bây giờ, bố mẹ tôi cũng chưa từng xem Bi, đừng sợ!", nữ diễn viên tiết lộ.

Việc Bi, đừng sợ! trở lại màn ảnh rộng sau 17 năm cũng mang đến cho Hoàng Phương Thảo cơ hội xem lại chính mình của tuổi 18. "Tôi thấy một cô gái còn khá ngây ngô, bản năng và có phần vụng về trong diễn xuất. Nhưng chính sự non trẻ ấy lại mang đến sự chân thật mà có lẽ bây giờ rất khó để tìm lại", nữ diễn viên chia sẻ trong buổi công chiếu.

Nữ diễn viên trở lại nghệ thuật sau hơn 1 thập kỷ.

Sau thành công của Bi, đừng sợ!, Hoàng Phương Thảo gần như biến mất khỏi làng giải trí khi quyết định đi du học và theo đuổi những kế hoạch cá nhân. Phải hơn 10 năm sau, cô mới quay trở lại với nghệ thuật bằng chính niềm đam mê diễn xuất còn dang dở.

Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi đảm nhận vai Lan "lươn" trong Gió ngang qua khoảng trời xanh đóng cùng Phương Oanh năm 2025. Hiện cô đang tham gia một bộ phim truyền hình mới dự kiến phát sóng trên VTV trong thời gian tới.

"Tôi khá may mắn khi vẫn có cơ hội được sống với nghề diễn sau nhiều năm. Bộ phim mới là dự án tôi dành nhiều tâm huyết và hy vọng sẽ mang đến cho khán giả một hình ảnh khác của mình", cô chia sẻ.

Diễn viên Phương Thảo trong "Gió ngang khoảng trời xanh" (Nguồn: VTV)