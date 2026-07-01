Đạo diễn Lê Hoàng, đại diện đoàn phim Gái nhảy, có buổi giao lưu tại sự kiện Gặp gỡ đoàn làm phim với báo chí, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026.

Gái nhảy được ra mắt năm 2003 do Lê Hoàng đạo diễn, là một trong những tác phẩm tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả Việt Nam suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Đạo diễn Lê Hoàng.

Lấy bối cảnh xã hội đang chuyển mình, phim theo chân những cô gái trẻ bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, tình yêu và cám dỗ, qua đó mở ra một lát cắt chân thực về những lựa chọn và hệ quả của chúng. Đây là lần đầu tiên những góc khuất gắn với các tệ nạn trong đời sống hiện đại được phản ánh trực diện trên màn ảnh.

Chính sự kết hợp giữa yếu tố giải trí và chất liệu hiện thực đã giúp phim trở thành hiện tượng phòng vé lúc bấy giờ (hơn 12 tỷ đồng), đồng thời mở đường cho dòng phim thương mại Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Phim vừa mang tính thời sự, vừa là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đổi mới của điện ảnh Việt. Tác phẩm cũng được ghi nhận tại Giải thưởng Cánh Diều 2002 với giải Cánh Diều Bạc.

Tại LHP Châu Á Đà Nẵng năm nay, Gái nhảy được chọn trình chiếu trong chương trình Diện mạo diện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới.

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ niềm hạnh phúc vì có dịp ngồi lại thưởng thức tác phẩm của mình sau hơn 20 năm. Với anh, có những tác phẩm tuy cũ về mặt thời gian, nhưng tính tư tưởng, nguyên bản của nó vẫn giữ được giá trị riêng.

“Tất nhiên mỗi người xem sẽ có cách đón nhận khác nhau. Với tôi, cái cũ nhất của phim là kỹ thuật quá tệ, từ âm thanh, ánh sáng, chất lượng phim nhựa… khiến tôi vô cùng xấu hổ khi xem lại. Vì hạn chế đó mà khán giả xem phim trên YouTube sẽ không nổi. Đó là cái đau đớn của một đạo diễn như tôi”, anh bày tỏ.

"Gái nhảy" trở thành bệ phóng giúp dàn diễn viên Minh Thư, Mỹ Duyên... tỏa sáng.

Sau Gái nhảy, Lê Hoàng tiếp tục thực hiện các dự án mới song không ghi được dấu ấn. Thay vì tránh né, đạo diễn thẳng thắn nhìn nhận vấn đề này. Theo anh, một nghệ sĩ khi đã trót "dính" với nghệ thuật thì phải theo với nó đến tận cùng.

Ông quan sát nhiều đồng nghiệp, thấy họ hay nói: "Dự án này thua sẽ không làm nữa", hoặc "Phim dở sẽ bỏ nghề"... Thế nhưng họ vẫn không thể từ bỏ. Đạo diễn tâm đắc với tác phẩm Đại lộ hoàng hôn của Mỹ - kể về những người nghệ sĩ hết thời nhưng luôn cho rằng mình còn thời. Ông xem và khóc vì thương cho số phận chính mình và đồng nghiệp.

"Nếu dự án thành công thì mừng, thất bại lại làm lại, người nghệ sĩ vừa thương, vừa tội, vừa đáng ghét. Nghệ sĩ là vậy, đôi khi họ lỗi thời thật, nhưng rất khó chấp nhận mình lỗi thời", Lê Hoàng tâm sự.

Ông chia sẻ vẫn còn nhiều hoài bão, đam mê với những dự án dang dở. Thậm chí đã có phim chỉ còn 1 tuần nữa bấm máy nhưng ông quyết định dừng lại vì nhiều lý do. Hiện điều Lê Hoàng quan tâm không chỉ là một kịch bản hấp dẫn hay khả năng thu hút khán giả.

"Tôi quan niệm phim có thể hay, hấp dẫn nhưng nếu khán giả không thấy phim chạm tới nỗi đau, không liên hệ được với chính mình hay tính xã hội của phim không có thì cũng không hay.

Mặt khác, nếu chỉ có thương mại thì cũng không được, vì thời gian lẫn sức lực tôi không còn nhiều nữa”, đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn và diễn viên các đoàn phim "Mưa đỏ", "Bẫy tiền"... trong buổi giao lưu.

Ngoài Gái nhảy, sự kiện còn có các đoàn phim Mưa đỏ, Anh hùng, Bẫy tiền, cùng tác phẩm đến từ các nước châu Á như: Full plate (Một bữa no), Raging (Dữ dội), Poor Taxi (Xế nghèo), Bluefish (Gangster hoàn lương), I wanna be your lobster (Anh muốn làm tôm hùm của em)...

9 tác phẩm mang đến những sắc thái điện ảnh đa dạng, từ những bộ phim Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, lịch sử và đời sống đương đại đến các tác phẩm quốc tế phản ánh những vấn đề toàn cầu về gia đình, ký ức, bản sắc cá nhân và biến chuyển của xã hội hiện đại.

Thông qua cuộc trò chuyện với báo giới, các nhà làm phim chia sẻ về quá trình sáng tạo, thách thức trong sản xuất, câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm cũng như kỳ vọng đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng. Những góc nhìn đa dạng từ các nền điện ảnh khác nhau hứa hẹn mang đến nhiều trao đổi nghề nghiệp giá trị.

Phân đoạn trong phim "Gái nhảy"

Ảnh: BTC